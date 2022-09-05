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安倍晉三國葬台灣派誰出席？蔡英文辦公室這樣答

國情動向 13:44 2022/09/05

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安倍晉三國葬台灣派誰出席？蔡英文辦公室這樣答

日本前首相安倍晉三國葬儀式9月27日舉行，台灣當局有意派人出席，外界關注事件處理不好會進一步衝擊中日和兩岸關係。台灣領導人蔡英文辦公室則表示，蔡英文「事情多」，不會自己去，但同時稱沒有規定不能派現職重要官員出席。

台灣中央社報道，蔡英文辦公室副秘書長黃重諺周一（5日）回應傳媒提問，表示台方正與日方磋商人選。

黃重諺被問及，如果由「台日關係協會秘書長」蘇嘉全出席，層級會否太低。他沒有直接回應，只稱「不能用這種方式套話」。

對於蔡英文會否會親自出席安倍國葬，黃重諺稱蔡英文事情多，不會自己去。至於會否由副領導人賴清德、行政主管部門負責人蘇貞昌出席，他稱立法院議期即將開始，兩人時間上應該也比較忙。

黃重諺又表示，目前擔任蔡英文「特使」到訪教廷的台灣前副領導人陳建仁「也蠻忙的」。

較早前，針對賴清德赴日本弔唁安倍晉三，中國外交部發言人汪文斌表示，安倍晉三突遭不幸辭世後，台灣當局借機搞政治操弄、做政治文章，其政治圖謀不可能得逞。中方已在北京和東京向日方提出嚴正交涉，清楚表明立場。

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責任編輯：連兆鋒

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