新疆棉花採摘期到 這樣對付美國禁令？

新疆棉花8月底已開始進入採摘期，9月中下旬會陸續進入市場。美國年中通過「防止強迫維吾爾人勞動法」，將中國新疆地區全部產品均定為所謂「強迫勞動」產品，禁止進口。但有業界人士表示，不同產地棉花在海上運輸時就混在一起，美國很難證明棉花來自新疆。中國企業也正在開拓美國以外的海外市場，讓美國自嚐苦果。

河南同舟棉業公司業務覆蓋收購加工、服裝生產、棉花進出口貿易，在新疆有4家軋花廠。《環球時報》報道，公司總裁黃紅雨預期，今年新疆棉花產量比去年高，年中雖然有點乾旱，但影響不大。

談及美國新疆棉禁令影響，黃紅雨表示，對棉花貿易企業來說，最大風險是市場價格的變動，要通過期貨工具來規避風險。他預計，禁令的影響暫時還要持續一段時間，中國企業正在想辦法開拓美國以外的市場。

張家港棉花協會秘書長朱根生透露：「據我了解，已經有中國企業因為輸美產品使用新疆棉遭罰款。」

美國法案強令對輸美服裝等紡織產品溯源，企業需要提供紗線、面料等所用棉花的合同、採購發票等。此外，美國還試圖防止企業通過第三方「洗棉」，因此越南等東南亞國家輸入美國的紡織產品，也會被要求提供相同的憑證。

目前市場還有一種聲音稱，美國會對棉花基因檢測。但朱根生認為，美方現在真正能做棉花基因檢測的只有兩家機構，全球也僅有20多個工作人員。

朱根生推測，目前99%以上的輸美產品都不可能做基因檢測。「美國每年進口大量紡織品，他們不可能對每一個訂單都做基因檢測，基因檢測還停留在有疑點進行抽查這個層面。」

有在越南擁有工廠的匿名中國紡織品制造商表示，一些下游客戶被要求提供產品原產地文件，在這種情況下，制造商必須經過漫長的調查。他表示，很難區分進入越南的棉花來自不同來源地，因為它們在海上運輸時就混在一起。

此外，黃紅雨表示，中企也正在開拓美國以外的海外市場，去東盟或者「一帶一路」沿線國家尋找新的銷售渠道。業內人士與專家認為，針對美國可能持續實施禁令，可以適當調整中國棉花生產過度集中於新疆產區的格局，適度恢復黃河流域、長江流域棉花傳統產區的生產，分散風險。

朱根生稱，美國搞的新疆棉禁令最終對中國棉花影響沒有那麽大，再有兩三年，企業適應新路徑，影響就會更小了。

他指，新疆棉不能在國際市場缺席。新疆棉每年產量在500多萬噸，全球棉花產量約為2500萬噸左右，新疆棉佔全球棉花產量約5分1。新疆棉是世界優質棉花，製成的中高端產品頗受國內外歡迎。如果排除新疆棉，國際棉花價格將漲到無法想象的地步。若出現那種極端情況，美國勢必嘗到苦果。

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責任編輯：連兆鋒