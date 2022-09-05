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中國增長前景變淡 美媒：經濟超越美國時間推遲

國情動向 16:11 2022/09/05

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中國增長前景變淡 美媒：經濟超越美國時間推遲

中國經濟增長在疫情下急劇放緩，中央早前已淡化2022全年GDP增長5.5%目標，變為要求經濟大省挑大樑，做到多少得多少。美國傳媒綜合若干預測認為，中國經濟規模預料超越美國的時間會有所推遲。部分觀點更認為，中國經濟未必能夠超越美國規模。

《華爾街日報》報道，許多經濟學家原本認為，中國以美元計算的國內生產總值（GDP），會在2020年代超過美國，但這種觀點現在發生了轉變。

英國智庫經濟和商業研究中心（Centre for Economics and Business Research）最新預測，中國會在2030年超越美國成為全球最大經濟體，比其上次在2020年的預測晚了2年。

東京的日本經濟研究中心（Japan Center for Economic Research）亦認為，這個時間要到2033年，比其之前的預測晚4年。

更有經濟學家懷疑中國經濟能否超越美國。美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）表示，中國人口日益老齡化，政府愈來愈傾向干預民間企業，再加上其他各種挑戰，已促使他大幅降低了對中國經濟增長的預期。

薩默斯認為，對於中國崛起的預測，與之前有關日本或俄羅斯會超越美國的預言類似，這些預言在今天看來很荒謬。

不過，亦有一些經濟學家沒有那麼悲觀。世界銀行前首席經濟學家林毅夫認為，中國人口眾多，經濟規模可達美國的2倍。林毅夫5月份在北京一個論壇上，預測中國即使最近出現放緩，經濟體量超越美國的進程仍會繼續。

報道也談及，GDP排名到底有多大意義存在爭議。有觀點認為，中國GDP就算真的超越美國，也未必有很大實際變化。美國經濟深度和開放程度，會繼續擁有巨大影響力。

澳洲智庫Lowy Institute 3月報告預期，中國的年均經濟增長在2021年至2050年間，只有約2%至3%，但中國仍可能成為世界最大經濟體。

只是報告同時認為，中國永遠不會確立對美國有意義的領先優勢，即使到了本世紀中葉，繁榮程度和人均生產力仍會遠遠低於美國。

Lowy Institute最新表示，上述報告發表以來，中國經濟已進一步放緩，這最起碼推遲了中國經濟超越美國這可能時刻的到來，並加大了中國經濟事實上或許永遠無法超越美國的機會。

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