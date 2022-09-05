▲ 外交部新女發言人毛寧亮相 就這事強烈譴責美國

中國外交部新任發言人有新面孔。毛寧周一（5日）正式主持外交部例行記者會，成為外交部1983年建立新聞發言人制度以來，第33任新聞發言人。毛寧針對西北工業大學遭受美國國家安全局網絡攻擊，強烈譴責美方，要求美方解釋，並立即停止不法行為。

外交部官網顯示，毛寧現任外交部新聞司副司長。內地傳媒亦引述公開資料稱，毛寧曾先後任外交部亞洲司朝鮮半島事務辦公室主任、中日韓合作秘書處副秘書長、駐美國使館參贊、外交部亞洲司副司級幹部、外交部亞洲司政工參贊、外交部亞洲司副司長等。

新聞司另一副司長、新聞發言人汪文斌介紹毛寧時表示，毛寧從事外交工作已經27年，曾長期從事亞洲方向的工作，有豐富的外交工作經驗和良好的溝通能力，相信她會很快和中外記者朋友們建立起良好的工作關係，也希望大家像支持歷任外交部發言人一樣，支持毛寧的工作。

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毛寧在主持記者會前表示，非常榮幸能夠成為外交部第33任發言人，也很高興和大家在這個平台結識。她表示，新聞發言人對她來說是一個全新的崗位，她將向自己的前任學習，和同事們一道及時、準確、全面介紹中國的外交政策和外交理念，致力於增進中國與世界的相互了解。

「我會認真準備每一場記者會，真誠對待每一位記者朋友，用心回答每一個問題，期待與大家保持良好的溝通與合作，也希望得到大家的支持。」

記者會上，有傳媒提問，中方如何評論日前國家計算機病毒應急處理中心和360公司，分別發佈了關於西北工業大學遭受美國國家安全局網絡攻擊的調查報告，顯示美國國家安全局下屬的特定入侵行動辦公室，針對中國的網絡目標實施了上萬次的惡意網絡攻擊。

毛寧回答：「你提到的調查報告揭露了美國政府對中國進行網絡攻擊的又一個實例。」她說，根據技術分析和跟蹤溯源，美國國安局對中國實施網絡攻擊和數據竊密的證據鏈清晰完整，涉及在美國國內對中國直接發起網絡攻擊的人員13名，以及為構建網絡攻擊環境，而與美國電信運營商簽訂合同60餘份，電子文件170餘份。

毛寧指出，報告顯示，美方先後使用41種專用網絡攻擊武器裝備，對西北工業大學發起攻擊竊密行動上千次，竊取了一批核心技術數據。美方還長期對中國的手機用戶進行無差別語音監聽，非法竊取手機用戶的短信內容，並對其無線定位。

「美方的行徑嚴重危害中國國家安全和公民個人信息安全。中方對此強烈譴責，我們要求美方作出解釋，並立即停止不法行為。」

毛寧強調，網絡空間安全是世界各國面臨的共同問題，作為擁有最強大網絡技術實力的國家，美國應該立即停止利用自身優勢對他國進行竊密和攻擊，以負責任的態度參與全球網絡空間治理，為維護網絡安全發揮建設性作用。

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責任編輯：連兆鋒