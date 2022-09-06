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四川甘孜6.8級地震增至46死16失聯 3級及以上餘震10次

社會熱點 09:45 2022/09/06

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四川甘孜州瀘定縣昨日（5日）12時52分發生6.8級地震，震源深度16千米。截至昨日20時30分，地震已造成46人死亡（其中甘孜州29人、雅安市17人）、16人失聯、50余人受傷。截至9月6日7時0分，共記錄到3.0級及以上餘震10次，目前最大餘震4.2級。 ​​​​

地震震中位於瀘定縣海螺溝冰川森林公園，震中20公里之內有三個鄉鎮：磨西鎮、得妥鎮和燕子溝鎮。

瀘定縣委常委副縣長謝旭介紹，經過繞道，救援醫療人員陸續到達磨西鎮和燕子溝鎮；瀘定縣得妥鎮和德威鎮，救援力量基本到達，有的已經延伸到村挨家挨戶搜救的過程。截至5日晚，凡是能到達的地方，都有物資安排。另外救援機械也已經前置安排，都在有序開展。截至目前，除了磨西鎮和燕子溝鎮人口相對集中，還有兩個鎮受災嚴重，到現在已經轉移安置2000餘人，已經搭好了帳篷，相應的發電機、手電這些物資都已運抵安置點。

截至9月6日7時0分，共記錄到3.0級及以上餘震10次，其中6.0-6.9級地震0次，5.0-5.9級地震0次，4.0-4.9級地震1次，3.0-3.9級地震9次，目前最大餘震4.2級。 ​​​​

預計瀘定今日白天多雲間陰午後有陣雨；晚上到明日白天陰有小到中雨；7日晚上到8日白天陰有大到暴雨。由於瀘定縣近期多降雨天氣，需防範降雨天氣對交通、救援和應急處置工作的不利影響。此外，地震後地質條件脆弱，需加強防範可能發生的滑坡、泥石流、崩塌等災害。

責任編輯：尹航

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