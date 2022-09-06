四川6.8級強震增至66死、253傷 全數災民已轉移安置（更新版）

四川甘孜州昨日（5日）發生黎克特制6.8級強烈地震，截至今日（6日）下午2時，已造成66人死亡、253人受傷，以及15人失蹤， 災區受災民眾已全部轉移安置。 當地再錄得10次餘震，約3至4級之間。地震還對當地的交通、電力等基建設備造成一定破壞，房屋倒塌、財產損失等情況仍待統計。

＊更新傷亡人數、破壞情況

本次地震在昨午12時許發生，震央位於瀘定縣的海螺溝冰川森林公園，震央20公里內有三個鄉鎮，分別是磨西鎮、得妥鎮，以及燕子溝鎮。中共總書記習近平下令全力救援後， 應急管理部部長王祥喜連夜率國務院工作組前往支揮救援，國家有關部委、省級相關部門、受災市（州）和縣等亦先後加入救援。

官方通報最新情況，地震導致甘孜州38人死亡、雅安市28人死亡，而傷者中危重5人，重傷70人。全省高速公路通暢，S217線、S434線多處斷道，農村公路阻斷15條，已搶通4條；退服基站334個，累計搶通恢復基站77個；通信中斷人數1.6萬戶；恢復2座110千伏變電站、2座35千伏變電站、多條千伏線路。

另外，流通災召的 大渡河一級支流灣東河出現斷流，形成堰塞湖，但已有較大自然洩流，風險總體可控，受威脅民眾已進行疏散轉移。

▲ 救援人員用木頭搭建橋樑，運送傷者。

截至今日上午，共記錄到3.0級及以上餘震10次，4.2級1次，3.0至3.9級地震9次。 ​​​​

預計瀘定縣今日日間多雲間陰午後有陣雨；晚上到明日白天陰有小到中雨；7日晚上到8日白天陰有大到暴雨。由於瀘定縣近期多降雨天氣，需防範降雨天氣對交通、救援和應急處置工作的不利影響。此外，地震後地質條件脆弱，需加強防範可能發生的滑坡、泥石流、崩塌等災害。

責任編輯：尹航

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