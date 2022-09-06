【神州快訊】「佛山霍利斯」預備部成立 港澳台及外籍人士子女可享英式教育

近日，佛山市霍利斯外籍人員子女學校（以下簡稱「佛山霍利斯」）預備部正式成立，這將進一步拓展學校的招生年齡段範圍，為在大灣區工作生活的港澳台及外籍人員的低齡子女提供卓越英式教育。

佛山霍利斯預備部以英國國家課程為基礎，融合佛山本地文化特色，提供獨特的強化英式課程。主班老師以主題式教學方法，負責5個核心科目的教學，包括英文、數學、科學、歷史和地理。助教老師為主班老師提供課堂支持，以及學生關懷。其餘學科如西班牙語、中文、藝術、音樂、戲劇、體育以及計算機科學由專科老師教授，為孩子們提供廣泛多樣的學習機會。在英語學習方面，學生們能夠學習由「佛山霍利斯」校長Jane Arden精心設計的英語語言學習課程（ELL），並獲得校內語言學習支持教師團隊的幫助，從閱讀、寫作、口語和聽力4大方面綜合提高英語水平，從而能夠更加充分參與學校的英式課程。在課堂之外，學生們還可以參加每天兩小時的課外活動，包括體育、創意藝術、舞獅、音樂、戲劇、機器人編程、中國古典文學等，探索和培養他們的興趣愛好，養成積極健康的生活方式。

招收8至10歲學生 設計個性化學習支持方案

據介紹，佛山霍利斯預備部招收8至10歲持港澳台及外籍身份的學生，提供走讀或寄宿選項，教授備受全球認可的英式教育課程，幫助他們為日後中學階段打好良好的學術基礎。至於核心教師團隊，則為資深全英籍。同時，預備部採取小班方式進行全英文教學（除中文和其他語言課堂外），老師和助教能發現和識別每位學生的學習需求，設計個性化的學習支持方案，幫助學生們打下紮實的英文語言基礎。

Jane Arden深耕教育行業已超過20年，是一位資歷深厚的教育領導者。她表示，「預備部的成立對佛山霍利斯的發展具有里程碑式的意義。作為佛山首家同時獲發辦學許可證以及民辦非企業登記證的外籍人員子女學校，佛山霍利斯成立預備部將能夠推動國際教育在佛山的發展，進一步滿足佛山及粵港澳大灣區港澳台及外籍人士對子女高質量教育的需求，助力佛山建設國際化城市。」

（資料由客戶提供）