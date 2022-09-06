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人行降外匯存準率穩匯率 難阻人民幣破「7」？

經濟脈搏 11:17 2022/09/06

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人行昨日年內第二次下調外匯存款準備金率，繼續釋放強烈維穩匯率信號。官方今日開出的人民幣中間價報6.9096，較上日的6.8998跌98點子，但仍明顯強於市場預期。

儘管人行持續釋放維穩意願，但機構分析認為，人民幣貶值趨勢短期難改，今年底前破7的概率不低。

華泰證券：人民幣順勢破7的概率不低

ING銀行認為，人行調降外匯存款準備金率不會改變人民幣走弱的趨勢，因為本輪人民幣疲軟主要來自強勢美元和美聯儲即將進一步加息的預期，而且此前外匯存準率下調也未產生長期影響，預計三季度末美元兌人民幣匯率達到7.05。

華泰證券宏觀團隊最新觀點認為，近期美元處於「衝頂」過程，人民幣處於貶值通道，下調外匯存款準備金率可能邊際緩解人民幣貶值壓力，但難以改變趨勢。短期美元流動性可能進一步收緊，人民幣順勢破7的概率不低。

報告並指出，在當前經濟形勢下，人民幣「順勢」貶值不失為一個權宜、且相對合理的政策選擇。考慮到7月社融按月大幅減速，用匯率調節或者允許匯率貶值緩解一部分內生性緊縮壓力。只要人民幣兌一籃子貨幣的匯率保持穩定，人民幣破7不至於引發資本外流，或者人民幣匯率「失錨」的恐慌。

野村：今年底人民幣匯率可能貶至7.2

野村證券最新報告則認為，儘管中國人行進行了干預，由於中國自身的經濟困境及歐洲衰退風險上升，人民幣兌美元或還有更大貶值空間，預計今年底人民幣匯率可能貶至7.2；同時人行可能在年底前將外匯存準率再下調1%。

野村報告並指出，近期中國人行的政策行動表明其關注人民幣兌美元雙邊匯率，一方面正值中國領導層換屆和中美緊張局勢升級之際，中國領導層更為關注雙邊匯率，因為這在某種程度上反映了兩國經濟和政治實力對比。

另一方面，人民幣兌美元大幅貶值可能打擊市場情緒，加速資本外流。由於7元關口被視為重要心理點位，當匯率接近該點位時，中國監管層似乎特別警惕。

中國人行周一宣布，為提升金融機構外匯資金運用能力，9月15日起將下調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點，由現行8％下調至6％，預計釋出約190億美元。

人民銀行副行長劉國強昨日表示，美國貨幣政策的溢出效應雖然有影響，但是影響可控。中國經濟長期向好趨勢未變，經濟韌性比較強，匯率制度改革不斷深化，能更好地發揮調節宏觀經濟和國際收支穩定的功能。他強調，人民幣「不會出事，也不允許出事。」

責任編輯：蒯宇澄

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