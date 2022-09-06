逾20城支持「一人買樓全家幫」 全家公積金分擔買樓壓力

內媒報導，今年以來已有超過20個城市出台公積金新政，明確直系親屬可提取住房公積金用於支付購房款或者償還房貸，實行「一人買樓全家幫」。分析師預計，為促進市場預期修復，部分樓市低迷的城市有望跟進此類政策。

據《澎湃新聞》不完全統計，今年以來，至少包括廣東潮州、珠海、深圳，四川資陽、遂寧，安徽池州、馬鞍山、滁州，河北秦皇島、滄州、唐山，湖南邵陽、江西贛州、雲南楚雄、湖北鹹寧、福建泉州、天津、海南、河南信陽、寧夏吳忠市、浙江湖州、江蘇連雲港、浙江台州、甘肅定西等20多個省市發布公積金貸款新政，多地在政策中提到，子女購房可提取父母公積金，實行「一人買樓全家幫」。

以四川遂寧為例，市住房和城鄉建設局發布《遂寧市主城區進一步促進房地產業平穩健康發展的政策措施》政策解讀。《措施》顯示，實施住房公積金階段性支持政策，繳存人在遂寧市轄區內購買自住住房，可提取其家庭成員（父母、子女）的住房公積金；繳存人在遂寧市轄區內有未結清的住房按揭貸款，可提取家庭成員（父母、子女）的住房公積金用於償還住房按揭貸款。

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一人買樓全家幫 珠海：直系親屬可用公積金幫付首期還房貸

諸葛找房數據研究中心分析師梁楠指出，從形式上來看，「一人買樓全家幫」政策調整分別從幫還貸、幫提取公積金付首付，以及提取親屬公積金用於支付購房款等方面展開，這進一步體現了政策調整的靈活性和形式的多樣性，同時也呼應支持居民合理住房需求的政策導向。

梁楠認為，此類政策的出台主要是由於當前樓市修復進程緩慢，加之多地疫情有所反覆，導致房地產交易市場走弱，各城因城施策適度調整樓市政策，通過直系親屬的助力來分擔購房者的經濟壓力，從需求端修復居民購買力，助力居民購房情緒的提振，為全國公積金政策的調整提供一個調整範例，具有一定的創新性。預計後續一些樓市景氣度不高的城市有望跟進此類政策，促進市場預期修復。

責任編輯：易燕丹

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