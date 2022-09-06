鄱陽湖水位跌破8米 刷新進入「極枯水期」最早紀錄（多圖）

長江流域一帶旱情仍未緩解，中國最大淡水湖鄱陽湖水位持續下降，今早水位退至8米以下，提前進入極枯水期，為1951年有紀錄以來歷史同期最低水位。

發布乾旱藍色預警 鄱陽湖水位恐持續下降

江西省水利廳官網援引省水文監測中心消息稱，8月以來，受持續高溫少雨和長江來水偏少共同影響，鄱陽湖水位快速下降。截至今早8時，鄱陽湖代表站星子站水位退至7.99米，鄱陽湖退至8米以下。另據央視新聞報道，鄱陽湖湖區通江水體面積僅310平方公里。

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澎湃新聞指出，鄱陽湖今次是繼8月6日、8月19日最早進入枯水期（12米以下）、低枯水期（10米以下）後，再次刷新進入極枯水期最早紀錄，較原最早出現年份（2019年11月30日）提前85天，較有紀錄以來平均出現時間提前115天；從12米退至8米，僅用31天，歷史罕見，鄱陽湖日均退幅0.13米，日最大退幅0.33米，2022年為有紀錄以來由枯水位退至極枯水位最快的年份。

在8月6日2時，星子站水位退至11.99米，為有記錄以來同期最低水位，2022年成為1951年有記錄以來最早進入枯水期的年份；8月19日4時，星子站水位退至9.99米，為1951年有記錄以來同期最低水位，鄱陽湖提前進入低枯水期。

鄱陽湖水文水資源監測中心今日10時17分發布乾旱藍色預警。預警指出，7月以來，江西省持續高溫少雨，降雨量較常年同期偏少6成，並影響鄱陽湖水位持續下降，今日8時，鄱陽湖星子站水位僅7.99米，進入極枯水期，達枯水藍色預警標準，預計未來一段時間內鄱陽湖水位恐持續下降。

江西省水文監測中心提醒各部門按照相關抗旱應急預案，做好提水、保水工作，保障湖區生活用水、農業灌溉，防範鄱陽湖水位快速下降對湖區及周邊帶來的不利影響。

責任編輯：蒯宇澄

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