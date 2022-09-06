四川甘孜地震前已有異象？網傳河床曾冒出天然氣起火

四川遇上多事之秋，近期接連遭遇高溫乾旱所致的限電、爆疫，以及地震。民間流傳「大旱之後必有大震」的說法，社交媒體上也傳出有人捕捉到許多河床與岩層冒出地底天然氣，並因酷熱而點燃，火苗四竄。

「中時新聞網」引述內地網友稱，早在8月中旬後，內地各地發生高溫酷熱天氣，歷史上有火爐之稱的重慶與成都未能倖免，氣溫連續多日多地高達40℃以上，重慶甚至錄得44℃高溫。

社交媒體上也傳出，有人指，許多河床與岩層冒出地底天然氣，並因酷熱而點燃，火苗四竄，在四川的瀘州、鄰近的貴州赤水與遵義、重慶各地引發山火。

據微信公眾號「貴州地災防治」，「大旱之後必有大震」的說法最早可以追溯到春秋戰國時期。左丘明撰寫的國別體著作《國語》中記載：周幽王二年(前780年)，涇、渭、洛三條河川枯竭，西周都城鎬京（今陝西西安）發生地震，岐山發生崩塌。這應該是中國歷史上第一次記載的六級以上大地震。

真正開始科學系統地研究大旱與地震之間的關係，是中國著名地質學家耿慶國。他通過對大量的數據和事實進行統計分析和深入研究，得出結論：「凡發生過6級以上大型地震的區域，在地震發生之前的1-3年間，往往會出現非常嚴重的乾旱災害。乾旱的地域越廣、持續時間越長、程度越重，那麼之後所發生的地震強度就會越大、破壞力也越強。」

他查閱了中國兩千多年的歷史，從秦始皇十六年直至公元1971年的2000多年中，華北及渤海地區發生六級以上地震共69次，其中地震發生前一年內發生大旱的次數為27次，地震前兩年發生大旱的次數為15次，地震前三年內發生大旱的次數為16次，地震前三年半發生大旱的次數為9次，就是說在地震發生前的三年半內，總共發生大旱的次為67次，佔比高達97.1%。通過對比大量的數據進行研究，耿慶國將這種規律總結為旱震理論。

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責任編輯：尹航

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