成都展開社會面清零攻堅 要求「足不出戶」從源頭上嚴格落實

延長封城的四川成都宣布展開「社會面清零」攻堅行動，市政府再下令各區嚴控人流及車流，從源頭上嚴格落實「市民非必要不出門」的要求。

四川過去一日新增158宗本土病例，成都佔90宗，其餘在阿壩、達州、南充、涼山、綿陽等多地。成都市衛健委昨日（5日）下發通知稱，在全市開展社會「面清零攻堅」行動，措施包括社區管控補漏行動，除新津區、邛崍市外，居民原則上居家，非本小區居民不得進入，小區內不紮堆、不聚集、不逗留。

每戶居民每天可安排1人憑24小時內核酸陰性證明，在做好自我防護前提下，單獨外出1次就近採買生活物資，時間控制在2小時內。

展開流動嚴控行動，嚴格限制車輛流動，新津區、邛崍市車輛原則上不外出本區，其餘地區除救護、消防、公安、搶險救援等執行緊急任務的特種車輛外，其他從事保供應、保民生、保生產和防疫的相關工作車輛憑證通行，禁止其他車輛上路通行。控制進入生活超市、農貿市場、醫療機構、藥店等人員數量。

另外，展開核酸篩查行動，按照「應檢必檢」要求，完成全員核酸檢測，確保不漏一人，每日必檢。全體市民要主動對照病例活動軌跡開展自查，及時報備。

全國方面，過去一日新增1499宗本土病例，西藏約1/3，其餘集中在 黑龍江、 青海、 遼寧等地，廣東則回落至58宗，深圳佔36宗。

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責任編輯：陳建錫