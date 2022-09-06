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上周豬價漲約5% 發改委周四投放今年首批中央凍豬肉儲備

經濟脈搏 13:13 2022/09/06

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國家發改委表示，為保障中秋、國慶等節日豬肉市場供應和價格穩定，將於本周四（8日）投放今年第一批中央凍豬肉儲備，並指導各地近期加大豬肉儲備投放力度；下一步將密切關注生豬市場動態，必要時進一步加大儲備投放力度。

指必要時進一步加大儲備投放力度

發改委稱，目前，廣西、四川、吉林、寧夏、湖南等地已啟動地方豬肉儲備投放工作，其他省份也正抓緊開展豬肉儲備投放準備工作。建議養殖（場）戶保持正常出欄節奏，相關企業有序釋放豬肉商業庫存，保障市場需求。

中國華儲網昨日已發布通知稱，周四將進行3.77萬噸中央儲備凍豬肉出庫投放競價交易。

此外，發改委擬於8日召集相關協會和養殖企業開會，分析今年後期生豬市場供需和價格形勢、研究保持市場平穩運行的措施。有業內人士認為，會議旨在保障生豬和豬肉價格的總體穩定。

據農業農村部監測，9月2日，全國農產品批發市場豬肉平均價格為30.05元/公斤，價格逼近豬肉價格反彈以來在7月中旬創出的高點，與8月26日的29.13元/公斤相比，上漲3.2%；周內平均價格為29.77元/公斤，較上周上漲2.7%。

上周國內生豬價格漲勢也較為明顯。據中國養豬網的數據，9月2日，生豬（外三元）價格為23.56元/公斤，與8月26日的22.44元/公斤相比，上漲4.99%。從周內來看，生豬均價為23.31元/公斤，較上周上漲5.4%。

中航證券認為，政策性豬肉投放增加近月供給，疊加川渝高溫帶來的部分前置出欄，有望平抑開學、中秋行情和市場情緒，但總體上未來幾月供給收縮、旺季需求走強，生豬行情有望延續走強。

責任編輯：蒯宇澄

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