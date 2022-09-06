【神州快訊】昌平模式 服貿全球

2022年中國國際服務貿易交易會正在北京舉行，期間，北京市昌平區政府召開了「兩區」建設成果發布會。「兩區」即國家服務業擴大開放綜合示範區和中國（北京）自由貿易試驗區，「兩區」建設，是中央支持北京開放發展的重大政策。

會上，副區長白琳介紹，自2021年服貿會以來，昌平區圍繞北京市「五子」聯動布局，緊抓「兩區」建設的重大機遇，聚焦醫藥健康、先進能源等主導產業，持續深化開放改革，加快構建「高精尖」經濟結構。2022年1-7月，區內醫藥健康、先進能源、先進智造等產業規上實現收入分別達到429億元(人民幣，下同）、1,288.4億元、827.4億元。

三個「更進一步」 打造昌平特色

昌平通過強化服務國家戰略，融入新發展格局更進一步；推動關鍵要素開放，服務企業獲得感更進一步；保障重大項目落地，支撐產業發展更進一步，形成了昌平區更具特色的經驗與成效。例如簡化跨境結算流程，累計辦理跨境人民幣便利化結算業務超過2.1億元。1-7月，「兩區」新增重點項目194個，其中83個突破性強、帶動作用大、符合區域發展定位的項目在昌落地，落地率排名北京市第二。

成果豐富 建設昌平樣板

白琳表示，昌平「兩區」建設成效顯著，形成「一張答卷、一種模式、一批成果」。在「兩區」建設帶動下，自貿昌平組團市場主體持續壯大，目前存續市場主體10,109家，比掛牌前增長60%，提前完成3年發展目標。2022年1-7月，全區實際利用外資3.66億美元，同比增長161%，交出一張「靚麗答卷」。

在探索「昌平模式」方面，通過開展政策「會診」聚力美麗健康產業，為北京市打造具有國際影響力的美麗健康產業高地提供「昌平經驗」；全流程走通高新技術企業「報備即批准」政策試點，在服務企業提升獲得感方面樹立「昌平樣板」；積極構建國際消費中心城市融合消費創新示範區，開展消費融合創新「十大工程」，為經濟回暖復蘇貢獻了「昌平力量」。

昌平還取得了一批標誌性成果。2022年1-7月，全區新增專利授權6,393件，取得了細胞焦亡抗腫瘤免疫功能等一批具有世界影響力的重大原創發現，湧現出特高壓直流輸電技術、4500伏IGBT芯片等一批自主創新成果。

下一步昌平區將圍繞「打造『兩區』建設昌平樣板」目標，深入推進主導產業全產業鏈開放發展。

集聚社會資本 探索城市更新多元路徑

與此同時，由昌平區政府主辦的城市更新論壇活動同期舉辦。該活動以「再轉存」為主題，旨在集成各方資源、搭建多方合作平台、充分展示昌平城市更新工作成果，分為昌平區城市更新論壇暨存量資源推介論壇以及「ping」行世界——昌平城市記憶與更新展2部分。在論壇上，昌平區政府與到場的相關機構、企業簽訂了合作框架協議；成立昌平城市共創中心，將全面搭建政企學等多方對話交流平台，集結各方力量，探索形成城市更新多元路徑。昌平城市記憶與更新展將專業展覽、共創聯展與周邊快閃消費品牌巧妙結合，通過五大展區的動綫設計巧妙呈現城市更新案例展區、玻璃廠展區、暖瓶廠展區、共創展區、影像展區中的精彩內容，使觀眾自然地從昌平的歷史走向城市更新的未來。

（資料由客戶提供）