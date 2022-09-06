北京高校內現確診 當局要求學生返京後7日內不聚會

北京昌平區今日（6日）通報新增1宗本土確診個案，為外省返京的北京化工大學昌平校區在校學生，另有5名初篩陽性的同校學生。當局表示，正值學生返校高峰，疫情傳播風險加大，學生返京返校後7日內要減少校園流動，不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，不開展線下聚集性活動。

北京市疾控中心副主任劉曉峰今日在疫情新聞發布會上介紹，9月6日0時至10時，新增1宗確診，為北京化工大學昌平校區在校學生，另增5名核酸初篩陽性人員，均為前述確診者的同校學生，作為密切接觸者進行核酸檢測，初篩結果為陽性，正在複核中。

劉曉峰表示，當前正值暑假結束、學生返校高峰，疫情傳播風險加大。他強調，高校、中小學校等人員密集場所是疫情防控重點，要落實學校主體責任，加強返校學生管理，做好風險人員排查，嚴格測溫、掃碼、查驗核酸檢測陰性證明等措施，確保「逢進必掃、逢掃必驗、不漏一人」。做好衛生間、教室、食堂、電梯、宿舍等場所日常通風和環境清潔消殺。

要重點關注進返京師生和員工，嚴格執行進返京人員規範管理，加強人員信息摸排，建立動態管理台賬；教育學生做好進返京途中的個人防護，返校後加強健康監測，嚴格落實「日報告」「零報告」（編按：上報疫情情況可以為「零」，但決不允許不報告）制度；返京返校後7日內嚴格按規定落實核酸檢測頻次，減少校園流動，不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，不開展線下聚集性活動，如出現發熱、咳嗽等症狀，不帶病上班上學，及時報告相關部門，按規定就醫。

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責任編輯：尹航

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