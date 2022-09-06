內地初中日語課本遭舉報：插圖出現「731」被指引發不當聯想

內地早前出現多個「毒教材」爭議，近日又有網民反映初中日語教材圖片出現「731」三個數字，讓人聯想到日本侵華部隊，此事引發爭議。

據極目新聞報道，網傳信息顯示，在某出版社的日語教材書上有一幅插圖，為四名穿着籃球服的男生，左邊三名男生胸口分別印有7、3、1三個數字。「連起來就是731，不得不讓人多想。」「為什麼那麼多數字不用，非要用731呢？」不少網友表示，男孩衣服上的數字很難不讓人聯想到侵華日軍731部隊，希望有關部門能嚴查此事。

報道引述日語輔導老師指，該圖會讓人產生不好的聯想，確實不太合適。

報道指，經查閱該版九年級日語全一冊電子課本發現，該圖出自課本第96頁，為第7課習題中的一幅插圖。教材版權頁顯示，該教材主要編寫人員有8位，其中3位為岩本雅子、清水昭子、渡邊良康，有網民疑其為日本人。

報道指，周一該出版社未有人接聽電話，教育部教材局工作人員表示，他們暫不負責教材問題反饋工作，相關情況可反映至指定郵箱，會有工作人員儘快處理。隨後，記者將日語教材插圖問題發送至郵箱，暫未回復。

長期從事高中日語教學的白老師（化姓）告訴記者，他們接觸的比較多的是高中日語教材，暫未發現有不合適的內容。

從事日語校外輔導的吳老師（化姓）也告訴記者，初中日語教材是通行版本，他在給學生輔導時也使用過這本教材，但此前並未關注到插圖的問題。

「肯定是不合適的。」吳老師說，插圖上的數字確實會讓人產生不好的聯想，放在教材里確實不妥當。對於網民關注的日本人參與編寫的問題，吳老師則認為，「這比較正常，一般情況下，外語教材都會請外國專家參與編寫和審校。」

一位出版業內人士也告訴記者，為了保證質量，涉及外語出版的內容，在編寫和審校環節也都會請外國專家參與。

據侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館公眾號消息，侵華日軍第七三一部隊始建於1933年，犯下了細菌戰、人體實驗等戰爭罪行。

不過不少網民則認為過於小題大作，那只是三個數字。有網民則表示，日語教材有日本人編寫也很正常。

「看不懂，到底我們是戰勝國還是戰敗國？渾身哪哪都敏感」 「家長驚奇地發現主編里有三個日本人」……廢話，有三個法國人那是法語教材 「把7月31日從日曆抹除，數字序號731用小🇯🇵代替」 「建議把7月31號從日曆上剔除！」

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責任編輯：袁瑋婧