【A股】官方稱出台更多政策穩經濟 滬指升1.4%重回3200點

官方再表態出台更多政策穩經濟，加上人民銀行出手維穩人民幣，滬指收升1.4%，重返3200點關口。兩市成交合計增逾一成至8692億元（人民幣，下同）。

滬指今日高開高走，收報3243點，升43點或1.36%，成交3786億元。深成指收市報11799點，升121點或1.04%，成交4905億元。創業板指相對弱勢，收報2540點，微升0.1%。

各板塊接近全線上升，電器股漲逾4%；化工股漲逾3%；電力、有色金屬、房地產、煤炭股升逾2%；鋼鐵、石油、水泥、金融股靠穩。

路透社引述富榮基金研究部總經理郞聘成稱，目前，穩增長政策是基本面的核心支撐，托底式支撐仍是主基調，經濟整體失速的風險相對較低。

光大證券指出，在經歷了前期的調整之後，市場的估值與盈利預期目前處於均衡之中，經濟與盈利的弱勢可能仍將給市場帶來一定的壓力，預計三季度市場仍將震盪蓄勢。在「二十大」之後，中國的防疫政策可能會進一步的放鬆，而隨著疫情對於經濟的擾動逐漸減弱，居民對於未來的收入預期將趨於穩定，屆時，地產銷售與居民消費數據很可能均會出現大幅好轉，並持續推動市場上行。 11月前後市場或將迎來中期拐點。

發改委：三季度是政策發揮作用的黃金期

國家發改委副秘書長楊蔭凱周一表示，三季度出台政策至關重要，下半年是回補二季度疫情損失的關鍵期，也是政策發揮作用的黃金期，必須搶抓時間窗口，果斷出台接續政策，有力保持經濟恢復發展的勢頭。

人行副行長劉國強則稱，中國沒有實施非常規貨幣政策，沒有把工具箱掏空，當前中國貨幣政策的空間還比較充足，政策工具豐富，既不缺價格工具，也不缺數量工具。

此外，人民幣近期走勢疲弱，人行昨日出手穩滙率，下調金融機構外滙存款準備金率2個百分點，由現時的8%減至6%，下周四（15日）生效，這是人行今年內第二次降外滙存準率。

責任編輯：蒯宇澄

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