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6大國有行上半年新增個人住房貸款 僅為去年同期新增的三分一

經濟脈搏 15:57 2022/09/06

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儘管各地穩樓市政策頻出，居民購房意願仍低迷。今年上半年，6大國有銀行新增個人住房貸款僅為2021年上半年新增額的三分一左右，創下新低。至於13間股份行、區域性銀行，這一比例降到八分一左右。分析指，新增個人住房貸款規模下降的原因，包括居民對未來預期信心不足，購房意願降低等。

6大行上半年增4479.6億元個人住房貸款

據內媒「第一財經」，剛披露完畢的中報顯示，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲銀行這6大國有銀行，上半年個人住房貸款合計26.9萬億元（人民幣，下同），與期初（2022年初，下同）相比，僅新增4479.6億元，而去年同期的新增額為1.3萬億元，也就是說，今年上半年的新增住房貸款僅為去年上半年的36%。

從增幅來看，6家國有大行上半年個人住房貸款餘額與期初相比，增幅均不超過3%，其中，建設銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行增幅低於2%，郵儲銀行、交通銀行的增幅在2.7%左右。只有農業銀行上半年新增住房貸款超千億，達1022億元，其余5間銀行新增額均在千億元以下。

而去年上半年，除交通銀行外，5大國有銀行上半年住房貸款均新增超千億，其中，工商銀行猛增了3051億元，而今年上半年僅新增863億元，增幅縮窄了近4個百分點。

除了國有行，在13間披露了個人住房貸款數據的上市銀行中，上半年個人住房貸款僅新增596億元，是2021年上半年新增額的八分一左右，甚至不及郵儲銀行一間的新增個人房貸。

分析：居民對未來預期信心不足 購房意願降低

股份行中，個人住房貸款規模最大的招商銀行今年上半年僅新增135.7億元，增幅為1%，在過去的5年中，招商銀行半年度新增住房貸款多則千億，少則400億，今年上半年的增量創歷史新低。

招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼指出三方面原因，一是居民對未來預期信心不足，購房意願降低，導致對於住房貸款需求不足，甚至有部分購房人群盡量選擇不貸款，主動降低債務負擔；二是提前還貸顯著增加，前幾年住房貸款利率較高，如今市場投資收益率下降，部分購房者認為提前還貸更劃算。此外，存在住房貸款和經營性貸款之間進行套利等違規行為，監管部門應加強監管。

機構：內地8月二手樓成交按月量價齊跌 市場修復壓力較大

責任編輯：尹航

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