彭博：人民幣貶值不會阻止人行繼續寬鬆政策

人民幣兌美元急跌，彭博社指，匯率雖已跌至接近7，但估計難以阻止人行繼續放寬貨幣政策，原因是疫情復燃、房地產市場危機等多重風險下，經濟復甦仍然乏力。關鍵的問題是人行會在何時出手，以及使用哪些政策工具。

報道指，期近為捍衛人民幣而採取的行動表明，北京愈來愈關切人民幣貶值問題，人行下調銀行外匯存款準備金率，人民幣中間價連續10天強於預期 。但經濟學家認為，這應該不會阻止人行繼續放鬆貨幣政策，包括降低銀行存款準備金率、降低利率或擴大結構性政策工具的使用，因為經濟需要更多的政策支持。

天風證券指，人行發出的信號表明，穩定人民幣並不意味著該行會受到更多的約束，在信貸增長仍然低迷、疫情未息之下，其仍需保持寬鬆立場。

報道指，人行上個月出乎意料地下調一個主要利率 ，這表明其迫切需要降低借貸成本並增強信心，尤其是提振樓市信心。盡管人民幣兌美元匯率自年初至今已下跌6.6%，且人行曾在4月下旬下調了外匯存款準備金率，但仍然決定降息。同時，人行官員亦放風稱擁有充足的貨幣政策空間，尤其在低通脹環境下。

分析師認為，人行政策性貸款利率短期內變動的可能性較低，北京希望先觀察最近宣布的刺激措施對經濟的影響。中信證券指，當前沒有太大的必要下調存款準備金率，因為銀行間體系中流動性已有所積累，降準可能會導致資產泡沫。仲量聯行則指，如果經濟逆風依然強勁，年底前仍有降息和降準的可能性。

人行降外匯存準率穩匯率 難阻人民幣破「7」？

責任編輯：陳建錫