美國務院稱將持續滿足台灣防衛需求

美國國務院稱，向台灣出售的軍備屬防禦性質，中國無理由作出反應，美國將會持續滿足台方的防衛需求。中方已批評軍售危害中國主權，並警告採取反制。

國防院發言人巴特爾周二（6日）指，過去數十年來，美國長期提供能提升台灣防衛能力的軍備，這不僅符合美國在《台灣關係法》下的長期承諾，也符合美國「一個中國政策」，在該政策下，美國會持續滿足台灣防衛需求。本次對台軍售已準備一段時間，鑒於北京加大對台施壓，美國預期台灣會需要這些軍備。

他指，美國會持續以負責任、穩健及果斷方式行事，同時保持與中國溝通管道暢通，也會持續依循政策支持台灣。

白宮國安會發言人柯比同日在一場媒體簡報會上指，軍售案反映美國就台灣當前防衛需求、來自中國大陸威脅的評估，有助強化台灣自我防衛。北京在眾議院議長裴洛西8月初訪台期間與之後的舉動，更讓美方相信這些軍備能協助台灣更好地自我防衛。

美國上周拍板3批、總值約11億美元的對台軍售案，包括100枚響尾蛇導彈、60枚魚叉反艦導彈及監視雷達合約，是拜登上台後第6次對台售武。中國外交部已對美方作出 強烈譴責，批評軍售是嚴重損害中國主權，損害中美關係和台海和平穩定，將採取堅決有力措施，捍衛自身主權和安全利益。

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責任編輯：陳建錫