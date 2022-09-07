內地8月份進出口均遜預期 增速創近4個月新低

內地8月外貿數據差過市場預期，按美元計，出口按年增7.1%，進口增0.3%，比上月大幅回落10.9和2個百分點，均創下近4個月來的最低增速；貿易順差793.9億元，按月大幅收窄219億元。分析指，中國國內製造業減速加上全球需求減少，令出口超預期放緩。內外需同時疲弱下，穩增長壓力如山大。

海關總署統計，當月中國進出口總值5504.5億元，按年增長4.1%。其中，出口3149.2億元，進口2355.3億元 ； 貿易順差擴大34.1%。 前8個月，進出口總值4.19萬億元，增長9.5%。 其中，出口2.38萬億元，增長13.5%，進口1.81萬億元，增長4.6%；貿易順差5605.2億元，擴大56.7%。

前8個月，對東盟、歐盟、美國、南韓進出口按年分別增長14%、9.5%、10.1%和7.8%，對「一帶一路」沿線國家進出口按年增長20.2%。

路透社指，疫情反覆及持續乾旱均拖累當月經濟活動，進出口雙雙回落的走勢，預示無論內需或外需都明顯疲弱，尤其在全球經濟面臨衰退下，中國穩增長壓力持續加大。如何在「疫情要防住、經濟要穩住」之間取得平衡，仍是中國在下半年的難題。彭博社指，歐洲和亞洲國家的工廠活動最近幾個月走疲，反映全球經濟勢頭放緩，導致消費需求下降。當月中國多地爆發新冠疫情，導致諸如製造和出口樞紐的浙江義烏等地封控管理，拖累出口增長。

西太平洋銀行首席中國經濟學家劉培乾指，隨著發達國家激進加息，海外消費者的需求增速將放緩，預計中國出口短期有韌性，但最終回落。華創證券投資顧問部總經理屈慶指，海外需求下降帶來一定影響，但無需太悲觀，在歐洲能源危險下，中國新能源、化工等產品的出口未來一段時間會保持增長，近期人民幣貶值較快，有望對沖出口下行。保銀資本管理公司總裁張智威則指，鑒於全球經濟可能放綬，中國未來需要更多依賴內需，而非出口。

責任編輯：陳建錫