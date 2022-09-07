  • 29°C
香港時間 : 2022907日 (三) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地8月份進出口均遜預期 增速創近4個月新低（更新版）

經濟脈搏 16:17 2022/09/07

分享：

分享：

內地8月外貿數據差過市場預期，按美元計，出口按年增7.1%，進口增0.3%，比上月大幅回落10.9和2個百分點，均創下近4個月來的最低增速；貿易順差793.9億元，按月大幅收窄219億元。分析指，內外需同時疲弱下，中國出口仍會可能放緩，下半年穩增長壓力巨大，但人民幣貶值有望對出口起支撐作用。

＊更新市場分析

海關總署統計，當月中國進出口總值5504.5億元，按年增長4.1%。其中，出口3149.2億元，進口2355.3億元貿易順差擴大34.1%。前8個月，進出口總值4.19萬億元，增長9.5%。其中，出口2.38萬億元，增長13.5%，進口1.81萬億元，增長4.6%；貿易順差5605.2億元，擴大56.7%。

前8個月，對東盟、歐盟、美國、南韓進出口按年分別增長14%、9.5%、10.1%和7.8%，對「一帶一路」沿線國家進出口按年增長20.2%。

路透社指，疫情反覆及持續乾旱均拖累當月經濟活動，進出口雙雙回落的走勢，預示無論內需或外需都明顯疲弱，尤其在全球經濟面臨衰退下，中國穩增長壓力持續加大。如何在「疫情要防住、經濟要穩住」之間取得平衡，仍是中國在下半年的難題。彭博社指，歐洲和亞洲國家的工廠活動最近幾個月走疲，反映全球經濟勢頭放緩，導致消費需求下降。當月中國多地爆發新冠疫情，導致諸如製造和出口樞紐的浙江義烏等地封控管理，拖累出口增長。 

西太平洋銀行首席中國經濟學家劉培乾指，隨著發達國家激進加息，海外消費者的需求增速將放緩，預計中國出口短期有韌性，但最終回落。華創證券投資顧問部總經理屈慶指，海外需求下降帶來一定影響，但無需太悲觀，在歐洲能源危險下，中國新能源、化工等產品的出口未來一段時間會保持增長。保銀資本管理公司總裁張智威則指，鑒於全球經濟可能放綬，中國需要更多依賴內需，出口對GDP的貢獻不會像上半年那樣強勁。

對於後續形勢，東方金誠首席宏觀分析師王青指，預計9月出口增速可能進一步下降至5.0%左右。在高基數和外需走弱背景下，中國出口增速波動下行將是基本趨勢。值得一提的是，近期人民幣兌美元匯價較快下行，或對未來出口產生一定帶動作用，這也是彈性匯率發揮宏觀經濟自動穩定器作用的體現。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 經濟數據表現 經濟狀況 進出口 中國

下一篇文章

俄氣宣佈：中國採購俄天然氣將改用人民幣和盧布支付
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

彭博：人民幣貶值不會阻止人行繼續寬鬆政策
彭博：人民幣貶值不會阻止人行繼續寬鬆政策
人行降外匯存準率穩匯率 難阻人民幣破「7」？
人行降外匯存準率穩匯率 難阻人民幣破「7」？
人民幣趨近破「7」 離岸人民幣早段跌穿6.99
人民幣趨近破「7」 離岸人民幣早段跌穿6.99
內地8月份進出口均遜預期 增速創近4個月新低（更新版）
內地8月份進出口均遜預期 增速創近4個月新低（更新版）
6大國有行上半年新增個人住房貸款 僅為去年同期新增的三分一
6大國有行上半年新增個人住房貸款 僅為去年同期新增的三分一
俄氣宣佈：中國採購俄天然氣將改用人民幣和盧布支付
俄氣宣佈：中國採購俄天然氣將改用人民幣和盧布支付
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款