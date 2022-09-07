內地8月份進出口數據遜預期 增速創近4個月新低

內地8月外貿數據差過市場預期，按美元計，出口按年增7.1%，進口增0.3%，比上月大幅回落10.9和2個百分點，均創下近4個月來的最低增速；貿易順差793.9億元，按月收窄219億元。分析指，隨著中國國內製造業減速、當月多地爆發疫情，加上全球需求繼續走弱、令出口增速放緩程度超過預期。

海關總署統計，當月中國進出口總值5504.5億元，按年增長4.1%。其中，出口3149.2億元，進口2355.3億元 ； 貿易順差擴大34.1%。 前8個月，進出口總值4.19萬億元，增長9.5%。 其中，出口2.38萬億元，增長13.5%，進口1.81萬億元，增長4.6%；貿易順差5605.2億元，擴大56.7%。

前8個月，對東盟、歐盟、美國、南韓進出口按年分別增長14%、9.5%、10.1%和7.8%，對「一帶一路」沿線國家進出口按年增長20.2%。

彭博社指，歐洲和亞洲其他國家地區的工廠活動在最近幾個月走疲，反映全球經濟勢頭放緩，這在一定程度上是因為能源和其他消費品和服務價格飆升，導致消費需求下降。另外，8月中國多地爆發新冠疫情，導致諸如製造和出口樞紐的浙江義烏等地封控管理，拖累中國出口增長。

西太平洋銀行首席中國經濟學家劉培乾指，隨著發達國家激進加息，海外消費者的需求增速將放緩，預計中國出口短期仍有韌性，但最終將回落。

責任編輯：陳建錫