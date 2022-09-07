內地增1570宗本土病例 北京化工大學爆疫添13確診

內地新冠疫情反覆，周二（6日）新增1570宗本土病例，包括323宗確診及1247宗無症狀感染。北京爆發高校感染群組，通報14宗本土確診病例，其中13宗來自北京化工大學昌平校區。校方表示，已暫停校內一切聚集性活動，全體在校師生實行「足不出戶，統一配餐到宿舍」。

據通報，北京化工大學昌平校區的13名確診者，除1人主動就醫篩查發現，其餘均為隔離觀察人員。中央民族大學附屬中學另報告一宗確診，為社會面篩查人員。

北京高校內現確診 當局要求學生返京後7日內不聚會

成都展開社會面清零攻堅 要求「足不出戶」從源頭上嚴格落實

北京化工大學副校長王峰表示，目前除病例所在宿舍外，重點樓宇及樓層的環境採樣結果均為陰性。學校已提及管控，除保供車輛外，其他車輛及人員不進不出。校內一切聚集性活動暫停，開展網上教學，並向全體在校師生配發N95口罩和消毒物資，實行「足不出戶，統一配餐到宿舍」。

北京市委教育工委指出，當前仍有近23萬高校師生員工需要陸續返京返校，各高校要嚴格按照秋季開學疫情防控工作方案的要求，加強返校報到重點環節防控工作。一是返校前強化遠端管理，二是返京返校途中要做好防護指導，三是學生返校後要加強健康監測。

全國方面，新症繼續以西藏佔最多，有465宗；四川、黑龍江、青海分別新增過百宗病例。廣東則再多60宗感染，深圳佔40宗。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁