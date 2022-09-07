日本將在琉球增設燃料和彈藥庫 應對台海危機

日本宣布將在琉球增設燃料和彈藥庫，並考慮在周邊部署導彈，為台海可能發生衝突作準備。駐日大使孔鉉佑批渲染「中國威脅」，籲兩國堅持友好合作。

日防衛相濱田靖一周二（6日）按受日經新聞專訪稱，會先在奄美大島陸上的自衛隊營地建造彈藥庫，也將考慮在當地部署遠程導彈等武器，以提高威懾力。他又指，為了保護日本，不僅要有飛機和船只等硬件，重要的是提供足夠的彈藥。日本還將從根本上加強必要的防禦能力，包括持續和靈活部署的能力。

針對現時日本約七成彈藥儲存在北海道，緊急狀況下或難以運送彈藥到台海。濱田指，日方也將考慮在沖繩和九州等地區的島嶼興建港口設施和燃料儲存庫。

報道分析，日本的目標不僅是提高部隊的機動力，也在加快燃料、彈藥和糧食的輸送。因為即使日本有５個月的石油儲備，如果無法運送到衝突地區，自衛隊的艦隻和飛機將因缺乏燃料而無法運作。同時，建設從九州到本州主島運送物資的基礎設施，將有助於支持美軍應對台海衝突。

駐日大使：冀中日關係向好的「沉默的大多數」始終存在

中國駐日大使孔鉉佑接受國內媒體專訪稱，今年是中日邦交正常化50周年，雙方政治安全互信依然非常薄弱，展望中日關係注定不會一帆風順，只要雙方堅守邦交正常化初心，汲取歷史經驗教訓，堅持和平、友好、合作的正確方向，一定有能力開創新時代中日關係美好前景。

他又指，一段時期以來，日方一些政治勢力不斷渲染「中國威脅」，鼓吹對華示強，積極配合美對華打壓遏制，給兩國關係帶來嚴重的消極干擾，但他上任3年多來，走訪日本各界和民眾時，明顯感受到日本民眾希望中日關係穩定向好的「沉默的大多數」始終存在，希望兩國青年到對方國家看看，會有驚喜和收穫。

責任編輯：陳建錫