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【四川地震】救災者抵達後要先做核酸 救援中不能隨意摘口罩

社會熱點 14:53 2022/09/07

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四川省甘孜州瀘定縣周一（5日）發生地震，目前致74人遇難，當地餘震不斷。同時，四川疫情未平。甘孜州發出的通告表示，對瀘定縣、海螺溝全域實施臨時管控，人車都「只出不進」，暫不接受社會力量參與救災。經批准進入者，須持24小時內核酸檢測陰性證明，並接受「落地檢」。

此次地震的震央位於瀘定縣的海螺溝冰川森林公園。

甘孜州疫情應急指揮部5日發布通告指出，對瀘定縣、海螺溝全域實施臨時管控，人車都「只出不進」，暫不接受社會力量參與救災。經州、縣疫情防控指揮部批准進入的，須持24小時內核酸檢測陰性證明、健康碼綠碼，且無風險城市旅居史，並在管控區入口處接受「落地檢」。至於災區返鄉群眾，還須持有目的地鄉鎮（街道）出具的證明。

此外，災區群眾和參與救援人員還要每日進行一次核酸檢測。

圖片來源：微信公眾號「健康甘孜官微」

隔了一天後，甘孜官方再發布震區救援人員防疫指引，明確了救災人員須持24小時內核酸檢測陰性證明前往現場，到達救援地後做到「到災即檢」，之後執行一天一檢。

防疫指引對救災人員的口罩也有規定。救災人員正確佩戴醫用外科及以上級別的防護口罩前往現場，救援中不隨意摘下口罩，隨時保持口罩遮住口鼻。抽煙人員應在空曠、人少地方摘下口罩快速抽煙。口罩受污、破損、打濕後須立即更換。更換口罩放入指定醫療廢物垃圾桶。

上述通告引發網絡熱議，有網民質疑，

「災民每天一次核酸檢測？聚在一起萬一餘震怎麼辦？」

「為了防疫，不接受外部力量救援？到底什麼更緊急？」

「官方救援人員也要先做核酸然後才能進入，72小時黃金救援期，就這樣被整整耽誤了一大半。」

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責任編輯：尹航

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