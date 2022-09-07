俄氣宣佈：中國採購俄天然氣將改用人民幣和盧布支付

俄羅斯天然氣工業股份公司在當地時間周二表示，與中石油簽署協議，對華天然氣出口結算將從歐元和美元改為盧布和人民幣。俄氣總裁米勒稱，這將簡化結算方式，推動兩國經濟發展。

俄氣表示，米勒與中石油董事長戴厚良討論了公司之間的廣泛合作領域，並簽署「西伯利亞力量」東線輸氣管道長期天然氣銷售合同的補充協議，包括確定該公司向中國提供天然氣的交易將改用兩國的貨幣，即以盧布或人民幣結算。

米勒表示，新的支付機制是一個互惠互利、及時、可靠和實用的解決方案，「將簡化計算，為其他公司樹立好的榜樣，並為我們的經濟發展提供額外動力。」

財聯社報導，俄氣沒有提供付款機制的進一步細節，也沒有說明何時將付款方式轉為盧布和人民幣。但外媒援引消息人士透露，新的付款方式將立即生效，用於俄氣與中石油的合同，付款額將在盧布和人民幣之間平均分配。

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自俄烏危機爆發以來，隨著歐美國家發動一系列制裁，俄羅斯總統普京立即要求在歐洲接收俄羅斯天然氣的國家以盧布支付，以規避西方的制裁。除了中國，俄羅斯在與土耳其進行天然氣交易時也將改用盧布支付。但俄土的天然氣交易改用盧布沒有立即生效，仍有三分之二的貨物將以歐元和美元支付。

報導指，俄羅斯與中國貿易量的增加，有助提振市場對人民幣的需求。由於在西方制裁下大量貿易不再使用美元和歐元支付，俄羅斯現在是中國以外的第三大人民幣交易市場，僅次於香港和英國這兩個傳統的主要離岸人民幣支付中心。

俄羅斯當前的石油出口已經採用人民幣而不是美元來支付，同時俄羅斯也接受以人民幣進行煤炭交易。今年3月，俄羅斯央行表示將在其外匯儲備中使用人民幣。與此同時，據報道，俄羅斯正考慮購買高達700億美元的人民幣和其他「友好」國家貨幣，以遏制不斷飆升的盧布。

責任編輯：易燕丹

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