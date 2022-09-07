楊丞琳「在台灣吃海鮮很奢侈」言論被炮轟 緊急關停IG評論功能

台灣歌手楊丞琳近日在內地綜藝節目中公開表示「我在台北長大，但是我是廣東人」，又說「其實在台灣吃海鮮是奢侈的事」，引發許多台灣網友不滿。由於社交平台被網友攻陷，楊丞琳已緊急關停評論功能。

近日，有網民挖出楊丞琳之前在節目《還有詩和遠方》中的片段。她在節目中試吃豆腐魚，表示自己第一次嘗試，其他嘉賓問她怎麽沒吃過，她回答：「其實我在台灣沒吃過什麽海鮮，早年家裏的經濟壓力挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那……」

她接著提到，小時候家裡經濟壓力大，從小就出道，替家裡還清債務，「我在台北長大，但是我是廣東人，然後我先生是安徽蚌埠人……我來這節目也是想跟文化圈多交流，覺得可以提升很多，學到很多智慧。」

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此番言論一出，立即引起網民們的熱議，掀起網戰。風波延燒後，楊丞琳並未針對言論風波作出回應，反而在IG限時動態上傳節目《沸騰校園》的花絮照。圖中的她和一群舞者緊緊相擁，露出了燦爛的笑容。她寫道：「喜歡這張照片」，只字未提該事件。隔天，她的Facebook和Instagram無預警關閉留言功能，而微博賬號則一切如常，可以正常留言。

責任編輯：李冰琪