最大「爛尾城市」鄭州宣布大幹30天 確保所有樓盤復工（更新版）

河南鄭州是全國爛尾樓數量最多的城市，市政府據傳下發通知，要求大幹30天，確保全部停工樓盤持續復工。當地一些長期爛尾的樓盤近期有望來復工。

＊更新官方召集房企開會

多家內媒引述一件據稱由市政府發佈的通知指，當地決定實施「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工」的保交樓專項行動，在10月6日前，實現全市問題樓盤項目全面、持續且實質性地後工，並要求圍繞停工問題樓盤項目不能按期交樓、停工爛尾的原因，集中全部力量和有效資源攻堅克難，全力化解。

各開發區、區縣（市）、問題樓盤企業、銀行、市直有關部門等責任主體要各負其責，強化履職盡責、履職擔當，以強而有力的舉措推動復工。

同時，市政府已向多家涉停工問題的房企發出通知，要求其派代表出席8日舉行的「房地產開發企業瘦身自救行動」部署會。

部分爛尾樓盤正臨來復工，位於該市中原區、停工近10年的「啟福城」，在上月底完成簽約，由國有企業代管涉事房企的股權，用於項目的續建工程，施工方面將由央企中建七局負責。位於金水區的「名門翠園」，此前也傳出其控方中融信託已同意解除抵押的在建工程，用於申請開發貸及項目復工復建。

目前未知鄭州具體有多少爛尾樓盤，據內地機構6月的一項統計，這類樓盤在當地至少有106個，受影響的業主多達60萬名。

責任編輯：陳建錫