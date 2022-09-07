國家衛健委：中國人口增速明顯放緩 老齡化程度加深

針對中國當前的人口形勢，國家衛健委人口監測與家庭發展司負責人杜希學表示，新時代中國人口發展面臨一些深刻變化，包括總人口增速明顯放緩，生育水平持續走低，老齡化程度不斷加深。

杜希學表示，新時代中國人口發展面臨著深刻而複雜的形勢變化。一是隨著長期累積的人口負增長勢能進一步釋放，總人口增速明顯放緩。二是總和生育率處於較低水準，近年來降到1.3以下。三是老齡化程度加深。四是家庭小型化，2020年平均家庭戶規模降至2.62人。五是區域不平衡，一些生態脆弱、資源匱乏地區人口與發展矛盾仍然較突出。

根據中國人口發展變化形勢，當局作出逐步調整生育政策、促進人口長期均衡發展等重大決策，先後實施單獨兩孩政策、全面兩孩政策、三孩生育政策及配套支持措施。

國家衛健委：新冠病毒加劇出生率和結婚率下降

國家衛健委：嬰幼兒無人照料是阻礙生育首要因素

杜希學指出，黨的十八大以來，中國出生人口中，二孩及以上佔比由政策調整前的35%左右，提高到近年來的55%以上。出生人口性別比逐步趨於正常水平。優生優育水平不斷提升，母嬰安全得到有力保障。普惠托育服務開局良好，政策法規、標準規範及服務供給體系基本形成。配套支持措施不斷完善，切實減輕家庭生育養育負擔。

當局將順應人民群眾期盼，將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，加快構建生育支持政策體系，大力發展普惠托育服務，切實解決群眾後顧之憂，釋放生育潛能，保障人口發展戰略目標順利實現。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁