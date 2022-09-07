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貴陽封控網民求援「三四日沒飯吃」 官方致歉：全力做好保供（多圖）

社會熱點 22:01 2022/09/07

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貴陽疫情升溫，周一（5日）凌晨起全市靜默管理，然而多個貴陽網民在網上發帖求援，反應封控在家卻完全沒有物資，不少人已餓了三四天。官方今日致歉，並指將加快完善，全力保供

截至今日（7日）14時，貴陽市共篩查到陽性感染者301例，較前日增加115例，此外，還有多管混檢異常正在覆核。

今日網上傳出多個網民求援及截圖，不少網民在網上反應，由於一開始政府說物資充足，因此完全沒有囤菜，然而官方提供的線上下單平台全都買不到菜，沒有任何物資供給。亦有不少截圖顯示，有多個網民反映有鄰居餓了三四天的情況，有人在群裡說到：「哪位業主家裏還有剩飯的，願意給出一點的，這邊有好多租戶都是餓了一天兩天的，可以的話給他們一口飯吃吧！」

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據央視新聞報道，貴陽市啟動了「線上下單、線下無接觸配送」的供應體系，由於運行時間較短，出現無法下單和無法配送等問題，給市民造成困擾，大家反映較為集中。對此，貴陽市商務局相關負責人在9月7日召開的新冠疫情防控發佈會上針對物資配送給廣大市民帶來的不便表示了歉意。

據負責人介紹，造成這一情況的原因有3個：一是超市訂單分揀效率較低。受黃碼及社區管控、公共交通等因素影響，各大超市門店均存在員工無法到崗的現象，到崗率不到50%，而訂單量則是往常的8倍。同時，線上訂單分揀相比常規線下銷售模式工作量劇增，給超市及員工帶來新的挑戰。二是電商平台配送人手不足。作為配送主力的互聯網平台受黃碼及社區管控影響，到崗率僅52.3%，在配送過程中又因時空交集原因陸續變成黃碼而退出崗位，且數量增加較快，進一步造成運力緊張。據不完全統計，多家保供企業被賦黃碼人數超千人。三是高、中風險地區物資配送困難比較突出。少有騎手願意接單送貨，企業退單率居高不下。這個問題主要集中在花果園幾個高、中風險地區，全部退單處理。高、中風險地區不認可跨區域通行證，騎手無法實現送貨到位。群眾的反映較為集中。

針對前期工作出現的問題和群眾反饋的意見，貴陽下一步將立行立改、加快完善，從全力做好中高風險地區的保供工作、積極爭取上級部門的支持、異地定製標準供應包降低本市分揀壓力、建立團采模式形成集中配送、啟動都拉國際陸港臨時倉、暢通外省物資供應渠道、擴大保供企業範圍等方面採取措施，保障訂單平台穩定運行，進一步提高配送率。

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責任編輯：袁瑋婧

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