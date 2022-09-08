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美國會代表團與蔡英文會面 談經貿合作及區域安全（更新版）

國情動向 11:20 2022/09/08

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美國眾議院軍事委會員8人代表團今日（8日）上午與台灣的領導人蔡英文會面，就合作及安全議題交換意見。蔡稱，台灣將與美建立更緊密的經貿關係，並形容代表團在解放軍持續軍演後訪台，展示對台支持。年初至今，訪台的美國國會議員已多達28名，數量創下近10年來的新高。

*更新會面情況

蔡英文在會面上感謝美國國會對台灣的支持，特別是解放軍軍演後，國會的組團到訪，展現對台灣堅若磐石的支持。她表明台灣不會屈服於脅迫之下，會捍衛民主制度方式，積極與民主夥伴深化合作，共同維護區域和平肯定。她又指，台灣持續和美國建立更緊密的經貿關係，有信心和美國洽簽高標準的貿易協定。

率團的民主黨眾議員墨菲（Stephanie Murphy）稱，國會是美國政府同等重要的分支，有權利擬定法案及政策，且不隨著總統政權更迭而消失，而是持續傳承下去。國會現在能做的事就是深化美台經貿合作，尤其是推動擬定高標準的自由貿易協定。她對美台關係前景樂觀，樂見國會議支持美台堅定關係。

本次的代表團由墨菲率領，其餘成員包括法蘭克林（Scott Franklin）、凱希力（Kai Kahele）、威爾森（Joe Wilson）、巴爾（Andy Barr）、艾薩（Darrell Issa）等7人，多數是眾議軍事委員會成員，還有部分來自外交、歲計等委員會。這是解放軍在8月初軍演後，第6個訪台、也是規模最大的代表團。

在北京，外交部已多次表明，中方堅決反對建交國與台灣地區進行任何形式的官方往來。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

法國議員團今晨抵台 將見賴清德

責任編輯：尹航

 

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