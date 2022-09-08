沙利文：美對台立場未變 「台灣政策法案」條文令人擔憂

美國國安顧問沙利文稱，美國在對於台灣地位上的立場未變，國會即將審議「台灣政策法」法案的部分條文令人擔憂，他同時指中國對台動武仍是一個顯著的威脅。沙利文是首位對該法案公開表態的華府高官，分析指，這凸顯行政和立法部門對台灣政策的做法差異，前者擔心法案抵觸美國數十年來的戰略模糊。

沙利文接受彭博社專訪指，新法案中包括提出一些對台灣的安全援助，這些條文既實在又有效，能促進台灣的安全，但同時一些條文令人「有點擔憂」，計劃向國會討論有關法案。他又重申美國在台灣問題上的立場一向堅定，「我們會繼續相信這一點，我們也將繼續反對任何以武力改變現狀的企圖」。

對於拜登表示有意在G20峰會上與習近平會面，沙利文指，這將兩國元首提供坐下來面談的機會，但他預期不會達成任何重大協議，目前也尚無會面安排。

彭博社向中國駐美大使館尋求置評，據稱暫未獲回覆。

拜登傳曾派人遊說，試圖叫停法案

「台灣政策法」法案由民主共和兩黨議員提出，內容包括賦予台灣非北約主要盟友地位、向台灣提供軍援資金，一旦通過，美國對台政策將出現重大改變。

有分析指，美國行政部門向來很少對國會審議中的法案表達意見，「台灣政策法」法案歷經7月19日和8月3日兩度排審，都因故未能順利審議。曾有消息指，拜登憂心該法案抵觸美國長期以來戰略模糊，遊說民主黨參議員叫停。他將維持對台灣的支持，同時嘗試壓制國會的對中鷹派。

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責任編輯：陳建錫