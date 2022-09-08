【中美角力】繼續脫鉤？五角大樓暫停接收F-35 因檢出中國零件

據美國《國會山報》（The Hill）報道，美國國防部和F-35戰機製造商洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）周三證實，五角大樓已停止F-35戰機的交付工作，因為洛馬公司在早前發現，F-35戰機發動機的一個部件使用了來自中國的材料。

五角大樓國防合同管理署發言人羅素·高特莫勒（Russell Goemaere）在一份聲明中稱，8月19日，國防合同管理署通知F-35聯合項目辦公室，F-35發動機渦輪中的磁體使用的合金是在中國生產的。高特莫勒稱，F-35聯合項目辦公室決定暫停接收新的F-35飛機，以確保F-35項目符合與特種金屬有關的國防法規。

據報道，霍尼韋爾公司（Honeywell）負責為F-35戰機的發動機生產渦輪，8月下旬，霍尼韋爾從他們的一個第三級供應商處得到通知，他們使用的合金材料來自中國，然後在美國磁化。

「出於謹慎考慮，暫停交付，」國防合同管理署在聲明中說，並表示目前正在使用的F-35戰機不存在安全問題。F-35聯合項目辦公室也表示，該部件不會影響已經服役的第五代戰鬥機的飛行操作。

另據美國《防務新聞》網站消息，洛馬公司稱，該公司正在與五角大樓合作解決這個問題，並正在向F-35聯合項目提供需要的信息，以獲得國家安全豁免，允許使用中國合金材料的F-35戰鬥機順利交付。

美媒稱，五角大樓和洛馬公司都表示，將尋求替代材料來源用於未來的渦輪生產。

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責任編輯：尹航

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