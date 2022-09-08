內地增1334宗本土病例 北京2校爆疫多10人感染

內地新冠疫情持續，周三（7日）新增1334宗本土病例，包括241宗確診及1093宗無症狀感染。北京報告10宗感染個案，全部涉及昌平區及海淀區的學校。北京市疾控中心表示，隨着開學季的到來，中秋、國慶假期臨近，北京疫情防控形勢嚴峻，倡導民眾就地過節。

據通報，北京新增7宗本土確診及和3宗無症狀感染，均為隔離觀察人員，其中8宗來自北京化工大學昌平校區，2宗來自中央民族大學附屬中學。由於採取措施及時果斷，聚集性疫情總體可控。

北京市疾控中心副主任劉曉峰表示，學校一直是疫情防控的重中之重，要嚴格落實學校主體責任和師生員工個人責任，加強風險人員和風險點位排查落位，嚴防疫情向社會面外溢；嚴格執行遠端管控和進返京人員規範管理，對風險人員實施分類管控，抵京後7日內嚴格按規定核酸檢測，不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，不開展綫下聚集性活動。

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中秋、國慶假期臨近，劉曉峰又提醒，市民要堅持不去7日內出現本土疫情的縣（市、區、旗）旅游或出差，倡導就地過節，減少跨市活動。

另外，四川再多164宗本土病例，成都佔117宗。當局指，成都尚未實現社會面清零的區域，每戶居民每2天可安排1人憑24小時內核酸檢測陰性證明，在做好自我防護前提下，單獨外出1次購買生活物資。

在上海，新增13宗本土病例。靜安區周二（6日）報告一宗社會面陽性個案，該名從外省到滬就醫的女童感染Omicron BA.5.2變種病毒株，與該市既往的病毒株不同。

全國方面，新症繼續以西藏佔最多，有406宗。廣東則再多39宗感染，深圳佔25宗。

責任編輯：易燕丹

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