【內地疫情】成都力爭7天社會面清零 貴陽40萬人封控物資不足

四川省成都市官方昨日（7日）晚宣佈再力爭7天要實現全市社會面清零，另貴陽一社區40萬人出現物資不足，市民求援說3天沒吃飯。

早前封城的成都市，先前宣布延長市民「原則在家」，昨日晚間期限屆滿後市民期盼全面解封落空，當局表示尚未實現社會面清零區域的市民須繼續嚴格遵守居家防控措施。

成都當局另宣布為堅決阻斷病毒傳播鏈條，力爭用一週時間實現全市社會面清零目標，全市繼續深入推進社會面清零攻堅行動，「分區分級」實施社會面管控措施。

其中成都東部新區、成都高新區等16個區更從每戶1天1次出門採買縮成2天一次，另核檢不漏一人，不做核酸會被賦碼。有網友表示，這表示成都人今年過不了中秋節了，繼續被封在家。

貴陽一社區40萬人封控物資不足

貴州省會貴陽疫情升溫，全市部分區域實施臨時靜態管理，其中有40萬貴陽市民居住的花果園社區出現物資不足的情況，「貴陽物資」一關鍵詞7日也登上微博熱搜。

貴陽市南明區防控指揮部當天發公開信，就居民生活物資供應不足問題公開致歉，並稱正全力以赴解決處理，盡最大努力遏制疫情傳播風險，保障居民基本生活需求。

還有網友發文「餓上三天沒吃到飯」，網友批評「不敢相信這種事情在疫情第三年還會發生。」

▲ 貴陽網友封控三天沒飯吃

責任編輯：李冰琪