只見「賬單」不見現金 內地核酸檢測供應商反映收款難

內地疫情持續升溫，更多地方開展更大範圍的全員核酸檢測，但執行檢測任務的核酸檢測公司反映，最近很難按時獲得付款。

據彭博社今日（8日）報道，其中一家大型核酸檢測提供商、杭州迪安診斷技術集團股份有限公司稱，一些未付賬款被註銷為壞賬的風險越來越大。

這家公司說，隨著客戶結算周期延長，大規模檢測正在耗盡他們的財力。賬款的規模正在迅速擴大。據計算，截至6月30日，八家大型上市病毒檢測機構的應收賬款合計增加141億元（人民幣，下同），按年增長73%。在這些公司中，增幅最大的是蘭衛醫學，達到189%。

▲ 內地核酸檢測供應商反映回款難

分析：突然增加的意外封控導致付款延遲

報道指出，付款的延遲凸顯出中國嚴格防疫策略帶來的財務、經濟和社會成本在不斷上升。隨著各省病例的增多，中國越來越多地動用大規模檢測與全市性封控雙管齊下的手段來防控疫情。即使是在北京和上海等沒有封城的城市，居民也需要每三天進行一次核酸檢測，才能使用公共設施或上班。

報道分析稱，負責承擔大規模檢測成本的地方政府正面臨壓力。商業活動下降影響了財政收入，而與疫情相關的支出正在增加。除了檢測外，這些支出還包括建設隔離中心和向遭受重創的行業提供補貼。

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彭博行業研究一名衛生行業分析師表示，一個可能的原因是，由於後來的意外封控，年初的核酸檢測預算可能被低估了，這可能導致對試劑生產商的付款延遲。

根據上半年業績報告，迪安診斷應收賬款為107億元人民幣，高於上年同期的54億元，該公司稱應收賬款數量增加有可能存在壞賬風險。

金域醫學在半年度報告中警告，部分地區的核酸檢測費用結算可能存在延期，而疫情持續可能加劇部分民營醫療機構和診所經營不善，從而帶來壞賬風險。

潤達醫療也將應收賬款的增長列為公司面臨的主要風險之一。該公司在其業績報告中表示，客戶應收賬款結算周期延長，公司面臨應收賬款匯款壓力進一步增大的可能性。

責任編輯：李冰琪