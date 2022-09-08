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搭飛機需持48小時核酸證明 今年中秋國內航線均價降近三成

社會熱點 12:44 2022/09/08

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臨近中秋，內地多個城市受疫情影響，倡導民眾就地過節。另外，9月10日至10月31日期間，乘坐飛機、高鐵等交通工具，需查驗48小時內核酸檢測陰性證明。防疫新規上路後，國內航線機票或迎來暑期和國慶間的價格窪地。有報告指出，今年中秋小長假期間，國內航線平均票價較端午小長假便宜近三成。

內地疫情反覆，北京、南京、泰安、臨沂、泉州、雲南、建德、懷化、牡丹江、莆田仙游等多地，均倡導民眾就地過節，減少跨市活動。河南洛陽、商丘、方城等地發布《致在外老鄉的一封信》，提出非必要不返鄉。無錫亦提倡市域內鄉村遊、休閑遊、近郊遊，全市各旅遊景區將向本地遊客提供各項優惠服務。

受高溫影響 蘇州陽澄湖大閘蟹將缺席中秋

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受此影響，國內航線票價出現明顯下降。航旅縱橫報告指出，根據9月7日前的客票預訂情況，中秋小長假期間國內航線平均票價約636元（人民幣，下同），比去年下降近20%，比今年端午小長假的平均票價下降近29%。

與此同時，本地遊、周邊遊或成為中秋出遊主流。攜程平台顯示，截至8月30日，中秋周邊遊周訂單按月增長267%，熱門目的地集中在長三角和珠三角城市。

同程旅行《2022中秋假期居民出行出遊趨勢報告》也指出，今年中秋小長假期間，返鄉探親和休閑度假構成了兩大出行主流，但受8月底國內多地疫情的影響，假期依舊以本地為主、周邊為輔。

責任編輯：易燕丹

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