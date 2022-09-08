▲ 拖累中俄月球站工程？俄「月球25號」探測器不合格延期

美國新登月工程火箭首射一再受阻，中俄建設月球科研站工程也遭遇來自俄方的問題。俄羅斯「月球25號」（Luna 25）探月器進度受挫，因為設備未能達到技術要求，俄羅斯國家航天集團宣佈放棄原定今年9月發射目標，押後至2023年。

俄羅斯國家航天集團披露，月球25號探測器所用的多普勒速度和距離傳感器（DISD-LR），性能不符合要求，相關機構正在分析研究探測器著陸方案和運動控制算法。

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塔斯社引述消息，俄羅斯航天業人士早在7月已透露，多普勒速度和距離傳感器是探測器軟著陸所需的設備，但俄羅斯國家技術集團旗下Vega公司生產的設備精度未能達到標準。消息人士當時就表示，發射任務可能推遲一年。

中俄2021年簽署文件，計劃在2030年之，合作在月球表面或月球軌道建立「國際月球科研站」（International Lunar Research Station，ILRS），並對其他國家開放。整個工程分勘探、建設、使用三步。

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工程第一步「勘」，中俄計劃各自向月球發射3顆探測器。俄第一顆是月球25號，接著會有月球26號及月球27號預定2024及2025年發射。中國第一顆探測器則是2018年已經登月的嫦娥4號，之後會是預定未來兩年發射的嫦娥6號及嫦娥7號，2020年嫦娥5號採壤返回任務不算進月球站工程。

月球-25號是俄羅斯在蘇聯解體後首個探月任務，是蘇聯1976年月球-24號探測器的後繼者。據悉月球-25號目標著陸月球南極，主要任務是測試在月球極地著陸技術，並研究月球南極特定區域，會至少在月球表面工作一年。

但月球-25號任務進展並不順利，發射時間一再推遲，從2019年、2021年、2022年再到現在的2023年。

月球-25號延期可能會影響中俄月球站工程。俄羅斯政府其實高度重視探月任務，總統普京今年4月訪問俄羅斯東方航天發射場時曾承諾，俄羅斯會頂住外部的壓力，堅持恢復探月計劃。

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責任編輯：連兆鋒