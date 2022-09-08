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上海迪士尼推LinaBell中秋限定公仔 被批著「喪服」網民嫌晦氣 

社會熱點 15:25 2022/09/08

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上海迪士尼樂園近日推出玲娜貝兒（LinaBell）中秋限定版毛絨公仔，商品圖顯示，公仔身穿的服飾前襟向左掩，為「左衽」設計。有關造型引發爭議，遭質疑為「喪服」，讓網民直呼晦氣。上海迪士尼樂園官方旗艦店客服表示，已經對該問題進行反饋，會持續關注。

上海迪士尼樂園官方旗艦店顯示，中秋版LinaBell毛絨玩具身穿「荷花刺繡服飾」，並配有飄帶頭飾。商品介紹中未有提到LinaBell穿的是漢服，但有「中秋特定」「中國風造型」等介紹字樣。

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《極目新聞》報導，有消費者收到實物發現，毛絨玩具款LinaBell的服飾為「左衽」，而同系列的毛絨鑰匙圈，LinaBell的服飾為「右衽」。　　

業內人士：充其量是漢元素

有文章認為，依照漢族傳統，死者才用「左衽」，LinaBell穿的是「喪服」，認為「不僅有一點點粗野，似乎還有一絲絲晦氣」。不過，也有網民認為，「左衽」的運用場景並沒有這麼狹窄，古代番夷亦是著「左衽」，LinaBell是「洋狐狸」，著「左衽」沒有問題。

業內一名漢服愛好者表示，他們穿漢服確實一般是穿「右衽」，這是由漢服的形制決定的。但LinaBell身上的服飾嚴格來說不算漢服，「袖子也不對，充其量就是漢元素」。

上海迪士尼就Duffy公仔缺貨致歉 網民怒罵製造飢餓營銷

上海迪士尼LinaBell公仔被炒至上萬元 園方致歉並承諾加大貨量

責任編輯：易燕丹

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