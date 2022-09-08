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內地防疫新規 中秋國慶乘飛機高鐵需48小時核酸證明

社會熱點 15:59 2022/09/08

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中秋國慶假期降至，根據國務院聯防聯控機制有關部署，9月10日至10月31日，乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運、跨省客運船舶等交通工具需查驗48小時內核酸檢測陰性證明。

國家衛健委表示，9月以來，全國29個省份報告了新增本土感染者，部分地區社區傳播和疫情外溢仍未完全阻斷，防控形勢嚴峻複雜。

北京疾控官方微信號做誒發文稱，「兩節」臨近，提醒廣大市民朋友，堅持不去7日內出現本土疫情的縣(市、區、旗)旅遊或出差，倡導就地過節，減少跨市活動，進入公園、景區提倡預約、錯峰出行，做好個人防護。

內地防疫新規 中秋國慶乘飛機高鐵需48小時核酸證明

此前，江蘇南京、江蘇無錫、山東泰安、福建泉州、雲南、浙江建德、湖南懷化、等多地均表示，提倡就地過節。無錫稱，提倡市域內鄉村遊、休閑遊、近郊遊，全市各旅遊景區將向本地遊客提供各項優惠服務。

搭飛機需持48小時核酸證明 今年中秋國內航線均價降近三成

內地增1673宗本土病例 深圳89宗 多地倡中秋「就地過節」

與此同時，河南洛陽、商丘、方城等多地發布《致在外老鄉的一封信》稱，非必要不返鄉。洛陽表示，疫情尚未結束，旅途存在風險。跨區域往返流動，接觸人員復雜，感染風險增大，希望您在條件許可的情況下暫緩返鄉。

責任編輯：李冰琪

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