  • 30°C
香港時間 : 2022908日 (四) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

官媒為人幣釋信心：即使短期破7 不意味開啟新一輪貶值周期

經濟脈搏 16:33 2022/09/08

分享：

分享：

美元持續強勢，人民幣承壓，外界關注人民幣兌美元會否「破7」。官媒《上海證券報》呼籲理性看待人民幣匯率波動，指「關鍵點位」並非關鍵。即便短期「破7」，也不意味著人民幣將就此開啟新一輪貶值周期。

官媒：無須過度擔憂人民幣「破7」

官方今日開出的人民幣兌美元中間價報6.9148，較上日升12點子，仍強於市場預期，顯示監管層控貶意圖。今日人民幣在岸價收報6.9639，較上日升76點子，離岸價亦曾升穿6.96。

交易員指出，昨日人民幣滙價大跌，但今日官方中間價仍調升，突顯監管控貶力度有所加強，當然這也進一步拉大了市場價與中間價價差。

由新華社主管的《上海證券報》今日刊文稱，「7」是市場重要心理關口，在2019年8月和2020年5月，人民幣匯率曾分別因貿易摩擦和疫情因素「破7」。而當下人民幣即便「破7」，背後的主導邏輯卻不同。今年以來，美聯儲大幅度加息之下，疊加歐洲能源危機升級，強美元格局已成，人民幣貶值主要是由於美元指數較快上升而導致的被動下調，人民幣相對於其他主要貨幣匯率仍保持穩定。

彭博：人民幣貶值不會阻止人行繼續寬鬆政策

人行降外匯存準率穩匯率 難阻人民幣破「7」？

文章又指，近年來，人民幣匯率波動彈性變大已是常態，市場無須過度擔憂人民幣「破7」。決定人民幣匯率走勢的關鍵仍在自身。隨著國內經濟修復勢頭增強，中國國際收支狀況有望保持順差局面，人民幣走勢終將回歸人民幣的基本面。

平安證券首席經濟學家鍾正生認為，本輪人民幣匯率有「破7」的可能性。相對於美元位置而言，當前人民幣匯率所處點位仍然明顯偏強。但人民幣匯率的點位本身不是最重要的，中國跨境資本流動形勢是否平穩才是問題的本質。

官媒籲秉持「匯率風險中性」原則 做好匯率避險

《上海證券報》文章強調，即便短期「破7」，也並不意味著人民幣匯率將就此開啟新一輪貶值周期。呼籲市場理性看待人民幣匯率波動，不應執著於「破7」或「不破7」。與其關注具體點位，不如秉持「匯率風險中性」原則，做好匯率避險。

人行副行長劉國強稍早前也提到，短期內人民幣匯率雙向波動是一種常態，不會出現「單邊市」。「匯率的點位是測不准的，大家不要去賭某個點。合理均衡、基本穩定是我們喜聞樂見的，我們也有實力支撐。」此前，人行還下調外匯存款準備金率，分析指，此舉向市場釋放積極信號，有利於穩定人民幣匯率預期，避免出現非理性的超調。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
中國人民銀行 人民幣 經濟 單邊市 能源危機 疫情 經濟數據表現 貨幣政策 中國市場 外滙

下一篇文章

杭州邊陲折價鼓勵團購買樓 向非當地戶籍買家提供補貼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國8月底外匯儲備按月減492億 少於預期 創3年多新低
中國8月底外匯儲備按月減492億 少於預期 創3年多新低
內地8月份進出口均遜預期 增速創近4個月新低（更新版）
內地8月份進出口均遜預期 增速創近4個月新低（更新版）
俄氣宣佈：中國採購俄天然氣將改用人民幣和盧布支付
俄氣宣佈：中國採購俄天然氣將改用人民幣和盧布支付
杭州邊陲折價鼓勵團購買樓 向非當地戶籍買家提供補貼
杭州邊陲折價鼓勵團購買樓 向非當地戶籍買家提供補貼
人民幣趨近破「7」 在岸人幣收貶230點子離岸價跌破6.99
人民幣趨近破「7」 在岸人幣收貶230點子離岸價跌破6.99
最大「爛尾城市」鄭州宣布大幹30天 確保所有樓盤復工（更新版）
最大「爛尾城市」鄭州宣布大幹30天 確保所有樓盤復工（更新版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款