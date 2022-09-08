官媒為人幣釋信心：即使短期破7 不意味開啟新一輪貶值周期

美元持續強勢，人民幣承壓，外界關注人民幣兌美元會否「破7」。官媒《上海證券報》呼籲理性看待人民幣匯率波動，指「關鍵點位」並非關鍵。即便短期「破7」，也不意味著人民幣將就此開啟新一輪貶值周期。

官媒：無須過度擔憂人民幣「破7」

官方今日開出的人民幣兌美元中間價報6.9148，較上日升12點子，仍強於市場預期，顯示監管層控貶意圖。今日人民幣在岸價收報6.9639，較上日升76點子，離岸價亦曾升穿6.96。

交易員指出，昨日人民幣滙價大跌，但今日官方中間價仍調升，突顯監管控貶力度有所加強，當然這也進一步拉大了市場價與中間價價差。

由新華社主管的《上海證券報》今日刊文稱，「7」是市場重要心理關口，在2019年8月和2020年5月，人民幣匯率曾分別因貿易摩擦和疫情因素「破7」。而當下人民幣即便「破7」，背後的主導邏輯卻不同。今年以來，美聯儲大幅度加息之下，疊加歐洲能源危機升級，強美元格局已成，人民幣貶值主要是由於美元指數較快上升而導致的被動下調，人民幣相對於其他主要貨幣匯率仍保持穩定。

彭博：人民幣貶值不會阻止人行繼續寬鬆政策

人行降外匯存準率穩匯率 難阻人民幣破「7」？

文章又指，近年來，人民幣匯率波動彈性變大已是常態，市場無須過度擔憂人民幣「破7」。決定人民幣匯率走勢的關鍵仍在自身。隨著國內經濟修復勢頭增強，中國國際收支狀況有望保持順差局面，人民幣走勢終將回歸人民幣的基本面。

平安證券首席經濟學家鍾正生認為，本輪人民幣匯率有「破7」的可能性。相對於美元位置而言，當前人民幣匯率所處點位仍然明顯偏強。但人民幣匯率的點位本身不是最重要的，中國跨境資本流動形勢是否平穩才是問題的本質。

官媒籲秉持「匯率風險中性」原則 做好匯率避險

《上海證券報》文章強調，即便短期「破7」，也並不意味著人民幣匯率將就此開啟新一輪貶值周期。呼籲市場理性看待人民幣匯率波動，不應執著於「破7」或「不破7」。與其關注具體點位，不如秉持「匯率風險中性」原則，做好匯率避險。

人行副行長劉國強稍早前也提到，短期內人民幣匯率雙向波動是一種常態，不會出現「單邊市」。「匯率的點位是測不准的，大家不要去賭某個點。合理均衡、基本穩定是我們喜聞樂見的，我們也有實力支撐。」此前，人行還下調外匯存款準備金率，分析指，此舉向市場釋放積極信號，有利於穩定人民幣匯率預期，避免出現非理性的超調。

責任編輯：尹航

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