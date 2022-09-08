栗戰書：中方將進一步加強同俄方的全方位合作

中國全國人大常委會委員長栗戰書在東方經濟論壇發言表示，中方將進一步加強同俄羅斯在經濟、貿易、金融、科技、教育、文化等領域的全方位合作，繼續支持和參與俄羅斯遠東開發。

據新華社報道，栗戰書周三（7日）訪俄並出席第七屆東方經濟論壇並致辭，他指，今年2月，習近平主席與普京總統就拓展兩國全方位務實合作、踐行共商共建共享的全球治理觀達成許多重要共識。

「中國是俄羅斯遠東開發的重要合作夥伴，中俄開展遠東合作是兩國元首親自推動和規劃的重要合作內容。中方將進一步加強同俄羅斯的貿易、能源、農業、基礎設施建設、科技、教育、醫療、文化等領域的全方位合作，繼續支持和參與俄羅斯遠東開發，助推中國東北全面振興與俄遠東開發國家戰略深度對接，促進中俄在遠東合作取得豐碩成果」。

栗戰書並指，東北亞是當今世界最具活力的地區之一。深化遠東開發與合作，將為促進本地區的安全與發展提供重要機遇。一是要踐行全球安全倡議，維護地區和平穩定。建設和諧安寧的共同家園，別無他法，唯有各方攜手合力，秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，對話而不對抗，「結伴而不結盟」，團結而非分裂，堅持安全不可分割，不斷為維護地區和平穩定注入正能量。

另外，俄羅斯衛星通訊社引述栗戰書指出，當前，中方繼續保持俄遠東地區第一大貿易夥伴國和第一大外資來源國地位。2021年中方與俄遠東聯邦區貿易總額接近140億美元，按年增長28%。截至今年上半年，有54個中資項目入駐「一區一港」，協議投資額147億美元。

責任編輯：袁瑋婧