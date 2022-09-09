內地8月CPI按年漲2.5%遜預期 按月由漲轉降0.1%  

疫情多點散發，各地實行不同程度的封控措施，抑制支出需求。國家統計局公布，內地8月全國居民消費價格指數（CPI）按年上漲2.5%，低於預期的2.8%，前值2.7%；按月由漲轉降0.1%。工業生產者出廠價格指數（PPI）按年漲幅由7月的4.2%回落至2.3%，低於預期的3.2%；按月降1.2%。

8月核心CPI按年漲0.8% 國內需求疲軟

在CPI方面，按月看，CPI由上月上漲0.5%轉為下降0.1%。其中，食品價格上漲0.5%，漲幅比上月回落2.5個百分點，影響CPI上漲約0.10個百分點。生豬出欄逐步恢復正常，加之消費需求季節性走弱，豬肉價格上漲0.4%，漲幅比上月回落25.2個百分點。非食品價格下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點，影響CPI下降約0.22個百分點。

按年看，CPI上漲2.5%，漲幅比上月回落0.2個百分點。其中，食品價格上漲6.1%，漲幅比上月回落0.2個百分點，影響CPI上漲約1.09個百分點。非食品價格上漲1.7%，漲幅比上月回落0.2個百分點，影響CPI上漲約1.38個百分點。

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據測算，在8月份2.5%的CPI按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.8個百分點，新漲價影響約為1.7個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.8%，漲幅與上月相同。

需求弱等因素影響 工業品價格走勢整體下行

8月份，受國際原油、有色金屬等大宗商品價格波動傳導和國內部分行業市場需求偏弱等多種因素影響，工業品價格走勢整體下行。全國PPI按月降幅略有收窄至1.2%，按年漲幅持續回落至2.3%。

按月看，PPI下降1.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，生產資料價格下降1.6%，影響PPI下降約1.18個百分點；生活資料價格下降0.1%，影響PPI下降約0.03個百分點。石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、煤炭開採和洗選業價格均下降，降幅均有所擴大。另外，受高溫天氣影響，電力需求增加，電力熱力生產和供應業價格由下降1.1%轉為上漲0.3%。

按年看，PPI上漲2.3%，漲幅比上月回落1.9個百分點。其中，生產資料價格上漲2.4%，影響PPI上漲約1.87個百分點，是推動PPI上漲的主要動力；生活資料價格上漲1.6%，影響PPI上漲約0.38個百分點。上游主要行業中，煤炭開採和洗選業、石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業價格漲幅回落，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格降幅擴大，有色金屬冶煉和壓延加工業價格由漲轉降，部分緩解了中下游企業的成本壓力。

PPI按年漲幅回落除受上年同期對比基數走高影響外，還主要受三個方面因素影響：一是國際原油、有色金屬等大宗商品價格波動下行，國內輸入性價格傳導壓力有所減輕；二是煤炭等行業增產保供效果持續顯現，市場供應保障有力；三是受多重因素影響，鋼材等行業需求偏弱。

據測算，在8月份2.3%的PPI按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為2.5個百分點，新漲價影響約為-0.2個百分點。

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責任編輯：尹航

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