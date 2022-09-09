  • 31°C
香港時間 : 2022909日 (五) 11:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地增1292宗本土病例 北京多19人染疫均涉學校

社會熱點 10:54 2022/09/09

分享：

分享：

內地新冠疫情持續，周四（8日）新增1292宗本土病例，包括259宗確診及1033宗無症狀感染。北京再多19人染疫，均為隔離觀察人員，涉及昌平區和海淀區兩間學校。市政府倡導就地過節，在京黨政機關國有企事業單位人員帶頭執行，原則上不出京。

據通報，北京新增17宗本土確診及和2宗無症狀感染。其中14來自北京化工大學昌平校區，5宗來自中央民族大學附屬中學。

北京化工大學副校長王峰表示，該校將於今日正式恢復線上教學；新生報到及教學活動改為線上進行，具體到校報到時間將視疫情情況另行通知。

北京高校內現確診 當局要求學生返京後7日內不聚會

國家衛健委：無疫情地區要展開常態化核酸檢測

北京市政府新聞發言人徐和建表示，京外輸入、境外輸入是當前首都疫情防控的最大風險。暑假以來的北京疫情，都是京外、境外輸入的疫情，及由此引發感染的本土疫情。要繼續堅持外防輸入、內防反彈不動搖，嚴格執行進返京防疫政策規定。

隨著大中小學幼兒園學生返校返園、中秋、國慶臨近，跨市跨區人員流動性大大增加。當局倡導就地過節，減少出京活動。在京黨政機關國有企事業單位人員帶頭執行，除重要公務活動需要外，原則上不出京；確需出京的，嚴格審批管理。

全國方面，新症繼續以西藏佔最多，有367宗。四川、黑龍江、內蒙古均錄得過百宗病例。廣東再多64宗感染，深圳佔54宗。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

內地增1570宗本土病例 北京化工大學爆疫添13確診
2022/09/07
內地增1570宗本土病例 北京化工大學爆疫添13確診
北京高校內現確診 當局要求學生返京後7日內不聚會
2022/09/06
北京高校內現確診 當局要求學生返京後7日內不聚會
內地增1334宗本土病例 北京2校爆疫多10人感染
2022/09/08
內地增1334宗本土病例 北京2校爆疫多10人感染
國家衛健委：無疫情地區要展開常態化核酸檢測
2022/09/08
國家衛健委：無疫情地區要展開常態化核酸檢測

你可能感興趣

內地增1570宗本土病例 北京化工大學爆疫添13確診
11:08 2022/09/07
內地增1570宗本土病例 北京化工大學爆疫添13確診
北京高校內現確診 當局要求學生返京後7日內不聚會
15:17 2022/09/06
北京高校內現確診 當局要求學生返京後7日內不聚會
內地增1334宗本土病例 北京2校爆疫多10人感染
11:08 2022/09/08
內地增1334宗本土病例 北京2校爆疫多10人感染
防疫措施 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 大學 學校 北京 中國

下一篇文章

國家衛健委：無疫情地區要展開常態化核酸檢測
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

湖南大媽帶貨坐巴士引爭執 被乘客兜腳踢落車（有片）
湖南大媽帶貨坐巴士引爭執 被乘客兜腳踢落車（有片）
上海迪士尼推LinaBell中秋限定公仔 被批著「喪服」網民嫌晦氣
上海迪士尼推LinaBell中秋限定公仔 被批著「喪服」網民嫌晦氣
只見「賬單」不見現金 內地核酸檢測供應商反映收款難
只見「賬單」不見現金 內地核酸檢測供應商反映收款難
【內地疫情】成都力爭7天社會面清零 貴陽40萬人封控物資不足
【內地疫情】成都力爭7天社會面清零 貴陽40萬人封控物資不足
楊丞琳「在台灣吃海鮮很奢侈」言論被炮轟 緊急關停IG評論功能
楊丞琳「在台灣吃海鮮很奢侈」言論被炮轟 緊急關停IG評論功能
國家衛健委：無疫情地區要展開常態化核酸檢測
國家衛健委：無疫情地區要展開常態化核酸檢測
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款