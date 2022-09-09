內地增1292宗本土病例 北京多19人染疫均涉學校

內地新冠疫情持續，周四（8日）新增1292宗本土病例，包括259宗確診及1033宗無症狀感染。北京再多19人染疫，均為隔離觀察人員，涉及昌平區和海淀區兩間學校。市政府倡導就地過節，在京黨政機關國有企事業單位人員帶頭執行，原則上不出京。

據通報，北京新增17宗本土確診及和2宗無症狀感染。其中14來自北京化工大學昌平校區，5宗來自中央民族大學附屬中學。

北京化工大學副校長王峰表示，該校將於今日正式恢復線上教學；新生報到及教學活動改為線上進行，具體到校報到時間將視疫情情況另行通知。

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北京市政府新聞發言人徐和建表示，京外輸入、境外輸入是當前首都疫情防控的最大風險。暑假以來的北京疫情，都是京外、境外輸入的疫情，及由此引發感染的本土疫情。要繼續堅持外防輸入、內防反彈不動搖，嚴格執行進返京防疫政策規定。

隨著大中小學幼兒園學生返校返園、中秋、國慶臨近，跨市跨區人員流動性大大增加。當局倡導就地過節，減少出京活動。在京黨政機關國有企事業單位人員帶頭執行，除重要公務活動需要外，原則上不出京；確需出京的，嚴格審批管理。

全國方面，新症繼續以西藏佔最多，有367宗。四川、黑龍江、內蒙古均錄得過百宗病例。廣東再多64宗感染，深圳佔54宗。

責任編輯：易燕丹

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