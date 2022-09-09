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英女王1986年歷史性訪華 登長城 看兵馬俑 與鄧小平談笑風生

國情動向 12:00 2022/09/09

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英女王伊利莎伯二世（Elizabeth II）8日以96歲高齡與世長辭，她與丈夫菲臘親王在35年前首次、也是唯一一次訪問中國內地，為期6天的行程中到訪了北京、西安、上海、昆明及廣州，期間曾登上長城、參觀兵馬俑，與時任中共領導人鄧小平談笑風生。英女王該次訪華，被視為是中英關係史上的重要里程碑。

1986年10月12日，英女王伉儷抵達北京，時任中國國家主席李先念在人民大會堂東門外舉行盛大儀式，熱情歡迎二人到訪。女王發表講話提到，訪問中國是她的一個夙願，中英關係比以往任何時候更加密切。她拿出390年前伊利莎伯一世寫給明朝皇帝，但未能成功送抵的一封信，示意中英之間的重新連繫。

李先念高度評價英女王的到訪，稱中英在二戰時曾共同為反對法西斯並肩戰鬥，並讚揚英國王室在戰火中留守本土，同人民共患難。

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與鄧小平談笑風生

時任中共中央顧問委員會主任的鄧小平在北京釣魚台國賓館設宴款待英女王伉儷，鄧當時特意走到門外的庭院中迎接。席間，鄧小平妙趣橫生地說，北京天氣太乾燥，能借一點倫敦的霧就好了。菲臘親王則說，霧是工業革命的產物，現在倫敦沒有了。鄧說，那借點雨，雨比霧更好。雙方生疏感頓消，賓主同歡。

值得一提的是，出名煙癮大的鄧小平，過去接待賓客時幾乎煙不離手，與英女王見面時罕見地沒有抽煙。此事女王往後寫信給鄧時有提及，也感謝後者好意。

冀中英友好持續

在接下來的行程中，英女王伉儷參觀了北京故宮，仔細觀賞了當年從英倫三島遠渡重洋來到東方的古老自鳴鐘和天文儀器，又登上萬里長城，互相為對方拍照留念，到西安看秦兵馬俑的莊嚴威武，還參訪了上海黃浦江畔的兒童樂園，在雲南與熱情的少數民族姑娘合照。

結束訪華時，女王給李先念親筆寫了感謝信：「我們所到之處都能感受到貴國的深情厚誼，對中國的古老文明及其充滿活力和生機勃勃的人民的所見所聞，使我們神往不已，希望這種良好關係能繼續下去並得到發展...我相信，這將有助於兩國人民和政府認識到未來建立更密切關係的潛力。」

責任編輯：陳建錫

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