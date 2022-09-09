中秋前夕 中國科學家首次發現月球新礦物「嫦娥石」

中秋節前夕，國家航天局、國家原子能機構周五（9日）聯合在北京發布嫦娥五號最新科學成果。中國科學家首次在月球上發現新礦物，並命名為「嫦娥石」。該礦物是人類在月球上發現的第六種新礦物，中國也成為繼美國、前蘇聯後，世界上第三個在月球發現新礦物的國家。

會上介紹，「嫦娥石」是一種磷酸鹽礦物，呈柱狀晶體，存在於月球玄武岩顆粒中。中核集團核工業北京地質研究院創新團隊，通過X射線衍射等一系列高新技術手段，在14萬個月球樣品顆粒中，分離出一顆方圓約10微米大小的單晶顆粒，並成功解譯其晶體結構。經國際礦物學會（IMA）新礦物分類及命名委員會（CNMNC）投票通過，確證為一種新礦物。

▲ 「嫦娥石」

嫦娥五號於2020年12月17日，攜帶1,731克月球樣品返回地球。國家航天局已完成四批152份共計53,625.7毫克的月球樣品發放，有33家科研單位的98位申請人通過申請。第五批月球樣品正完成評審，後續按程序發放。

目前已在岩漿分異、太空風化、氦-3氣體，以及生物能轉化等方面取得最新成果，對認識月球起源與演化，探尋月球資源的有效利用，和實現「零能耗」的地外環境和生命支持系統具有重要啟示意義。

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責任編輯：易燕丹

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