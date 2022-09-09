中美科技戰持續，白宮政府正考慮頒布一項行政命令，審查並可能限制美國在中國等一些潛在敵對國家尖端技術開發領域的海外投資。在此之前，美國曾試圖通過一項實施類似限制的立法，但以失敗告終。

據華爾街日報報道，知情人士透露，白宮計劃在未來幾個月內發布這樣一項命令，以監控並可能阻止美國公司和投資者的對外投資。

在此之前，美國曾試圖通過一項實施類似限制的立法，但未能被納入今夏旨在提高美國競爭力的一攬子計劃中。

與之前的相關立法提議一樣，政府的這項新努力引起一些美國科技企業和投資者的擔憂，認為此類舉措可能被證明不便操作或過於寬泛，並會削弱美國的經濟影響力。

▲ 白宮擬頒布行政令 審查美國在華技術投資

美商會稱提議或對美工人和公司不利

美國全國商會表示，應該將這一計劃的重點放在美國科技領域的核心技術上，過於寬泛的做法將給美國政府有限的資源帶來壓力，並可能對美國工人和公司不利。並稱，無論美國做什麼，被針對的國家都可能繼續從其他國家獲取許多技術。

一些知情人士表示，美國政府的這一努力還可能面臨法律障礙。

之所以有發布該行政命令的想法，是源於一些官員和決策者越來越擔心，美國對華投資可能有助於中國政府實現主導具有戰略重要意義的行業的目標，特別是半導體行業，但也包括人工智能和量子計算等領域。

華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心表示，看到美國金融公司資助中國芯片製造商，稱該做法很奇怪，最好停止這種行為。

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中方批美將科技經貿問題政治化

早前中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在一份聲明中說，美方將科技和經貿問題政治化、工具化和武器化，搞技術封鎖、技術脫鉤，妄圖壟斷世界先進科技，維護自身科技霸權，破壞全球緊密合作的產業鏈和供應鏈。

責任編輯：李冰琪