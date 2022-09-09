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內地CPI與PPI「剪刀差」反轉 低通脹讓貨幣政策更靈活

經濟脈搏 13:44 2022/09/09

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內地8月份CPI與PPI按年升幅回落兼出現「剪刀差」反轉，路透分析指，內地經濟正面臨下行壓力及偏冷的核心需求，數據令市場對通脹的擔憂再次降溫，讓官方在貨幣、財政，以及產業政策的配合上提供更靈活的空間。未來幾個月，官方料加快投資項目落地，以投資促進消費，並擴大有效信貸需求。

凱投宏控指，CPI按年升幅依然低於官方設定的目標上限3％，為人行進一步放寬貨幣政策預留空間，預計未來數季通脹會持續放緩。人行放寬政策不會受到掣肘，年內餘下時間政策利率可能進一步調降。如果疫情好轉，需求恢復，核心CPI可能小幅走高，但這仍會被燃料和食品價格的放緩所抵消。

PPI方面，中信證券固定收益部研究員李響指，國際大宗商品價格下跌令原油、有色金屬橇關工業品價格升幅收窄，疊加生產需求仍處於緩慢回升階段，令PPI升幅明顯下行。預期本月大宗商品之價格持續波動走低，內需緩慢復甦，PPI仍未見底，與CPI的「剪刀差」存在繼續擴大的可能。

「價格進一步走低，需求進一步放緩，寒意正進一步傳向上中下游、居民和廠商。」中國首席經濟學家論壇理事長王軍指，財政政策需加力支持消費、就業，以及幫助中小企。瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤指，中國經濟最大挑戰是下行的壓力，人行有望在按揭利率更多下調，在流動性和信貸方面支持實體經濟。

內地8月CPI按年漲2.5%遜預期 按月由漲轉降0.1%  

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責任編輯：陳建錫

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