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內地超24城推「一人買房全家幫」 多為三四線城市

經濟脈搏 14:07 2022/09/09

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內地刺激樓市政策頻出，據內媒不完全統計，今年以來超24個城市推出「一人買房全家幫」的措施，以三四線城市為主。分析人士稱，該措施後續有望擴展至更多城市。與此同時，隨著近期高層多次表態「合理支持剛性和改善性住房需求」，短期內「一城一策」有望繼續深化。

據內媒《證券日報》報道，石家莊住房公積金管理中心9月6日發布消息稱，自今年10月1日起，使用住房公積金貸款購買石家莊市行政區域內自住住房的借款人，其父母可以申請作為共同還款人參與還款；職工配偶為房產共有人的，配偶父母也可以申請作為共同還款人參與還款。

「一人買房全家幫」，主要是指子女購房可提取父母住房公積金賬戶余額，且父母可作為共同還款人參與還款。

58安居客房產研究院分院院長張波認為，「該項措施靈活性強且利好首套剛需購房者。」由於多城已在該措施中嚴格限定了直系親屬範圍，強化了自住屬性，此舉有望進一步促進新市民與青年群體購房。

內地超24城推「一人買房全家幫」 多為三四線城市

穩樓市新措施 四川眉山團購30套以上新房可優惠購房款3％

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政策頻出但下行趨勢仍在 分析：關鍵仍是下調房貸利率

中房研協測評研究中心監測統計，8月份，地方累計出台房地產調控政策75條。調控政策內容覆蓋企業供給端和居民需求端，核心舉措包括降低房企土地競買保證金、優化限購政策、發放購房財稅補貼、上調住房公積金最高貸款額度、下調購房最低首付比例等。

然而房地產市場的下行趨勢仍未得到明顯緩解。據易居研究院發布的《百城新房成交報告》顯示，8月份，全國100個城市新建商品住宅成交面積為2389萬平方米，按月下降8%，按年下降32%。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，除了住房公積金政策的優化調整外，後續「一城一策」政策可能還會實施包括放寬「商轉公」條件，鼓勵地方通過各種方式加大保交樓政策支持力度，以及進一步改善當地房企融資環境等措施。

在王青看來，未來扭轉樓市預期、推動房地產市場企穩回暖的關鍵仍是下調房貸利率。因此，預計年內5年期以上LPR報價仍存進一步下調空間。

責任編輯：李冰琪

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